Каникулы на сказочном острове: курсанты на корабле «Перекоп» прибыли на побережье Шри-Ланки

Сойдя с корабля на землю Шри-Ланки — в прошлом британской колонии Цейлон — большинство курсантов военно-морского института впервые видят субэкваториальные пейзажи экзотичные российскому глазу.

Курсанты Военно-морского института Санкт-Петербурга воплотили в жизнь еще одну свою мечту — побывать на Цейлоне. Учебный корабль «Перекоп» достиг побережья Шри-Ланки. Позади у его команды долгий переход и множество тренировок в открытом море, теперь можно немного отдохнуть.

Российский матрос Азиз Аралов настолько быстро сдружился с ланкийскими торговцами, что те сходу устроили концерт для наших военных. На половину арабская кровь российского моряка взыграла при виде восточных музыкальных инструментов.

«Многие по-русски понимают с ними общался говорят вы очень хорошие люди нас уважают я их пригласил в Россию », — матрос учебного корабля «Перекоп» Азиз Аралов.

Узнав, что моряки из России продавцы, забыв про сувениры, рассказали о своем флаге, и восхищаются российским президентом.

Сойдя с корабля на землю Шри-Ланки — в прошлом британской колонии Цейлон — большинство курсантов военно-морского института впервые видят субэкваториальные пейзажи экзотичные российскому глазу.

«Очень крутая страна крутой остров необычная природа пальмы солнце большие бананы кокосы сейчас мы находимся в заповеднике единственном тут старые там молодые там еще маленькие слонята очень много впечатлений», — рассказал курсант ВМИ Владимир Мирошниченко

«Перекоп» продолжил учебный рейс, идет в южное полушарие.