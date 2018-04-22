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Каникулы на сказочном острове: курсанты на корабле «Перекоп» прибыли на побережье Шри-Ланки
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Каникулы на сказочном острове: курсанты на корабле «Перекоп» прибыли на побережье Шри-Ланки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сойдя с корабля на землю Шри-Ланки — в прошлом британской колонии Цейлон — большинство курсантов военно-морского института впервые видят субэкваториальные пейзажи экзотичные российскому глазу.
Курсанты Военно-морского института Санкт-Петербурга воплотили в жизнь еще одну свою мечту — побывать на Цейлоне. Учебный корабль «Перекоп» достиг побережья Шри-Ланки. Позади у его команды долгий переход и множество тренировок в открытом море, теперь можно немного отдохнуть.
Российский матрос Азиз Аралов настолько быстро сдружился с ланкийскими торговцами, что те сходу устроили концерт для наших военных. На половину арабская кровь российского моряка взыграла при виде восточных музыкальных инструментов.
«Многие по-русски понимают с ними общался говорят вы очень хорошие люди нас уважают я их пригласил в Россию», — матрос учебного корабля «Перекоп» Азиз Аралов.
Узнав, что моряки из России продавцы, забыв про сувениры, рассказали о своем флаге, и восхищаются российским президентом.
Сойдя с корабля на землю Шри-Ланки — в прошлом британской колонии Цейлон — большинство курсантов военно-морского института впервые видят субэкваториальные пейзажи экзотичные российскому глазу.
«Очень крутая страна крутой остров необычная природа пальмы солнце большие бананы кокосы сейчас мы находимся в заповеднике единственном тут старые там молодые там еще маленькие слонята очень много впечатлений», — рассказал курсант ВМИ Владимир Мирошниченко.
«Перекоп» продолжил учебный рейс, идет в южное полушарие.
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