«Илья Муромец» в Арктике: чем уникален новейший дизель-электрический ледокол

В восточной части Баренцева моря проходят испытания новейшего дизель-электрического ледокола (ДЭЛ) Северного флота.

Как сообщил еженедельнику «Звезда» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга , новейший дизель-электрический ледокол « Илья Муромец », находящийся на вооружении флота, приступил к ледовым испытаниям. Они пройдут в восточной части Баренцева моря до конца апреля. Помимо испытаний ледокола, будет также проведена оценка возможности применения надводных сил флота в этом районе в текущее время года.

Судно уже подошло к ледовой кромке, положение которой соответствует средним значениям многолетних наблюдений. Толщина льда в районе проведения испытаний варьируется от 50 до 100 сантиметров, сплоченность льда составляет 9-10 баллов. Это соответствуют техническим возможностям ледокола. Планируется, что испытания продлятся до конца апреля, после чего судно вернется в пункт постоянного базирования — Мурманск

Применение «Ильи Муромца» значительно увеличивает собственные возможности материально-технического обеспечения Северного флота при выполнении поставленных задач в Арктике. Первое участие ледокола в арктическом походе боевых кораблей и судов обеспечения по маршруту Северного морского пути планируется уже в нынешнем году.

Благодаря своей многофункциональности ледокол может широко применяться для выполнения научно-исследовательских, транспортных, спасательных и других задач в Арктике. В арктических походах основной упор при проводке кораблей и судов СФ через ледяные поля будет сделан на «Илье Муромце».

Россия своего не отдаст

Зарубежные и российское экспертные сообщества предрекают Арктике судьбу Сирии Ирака : за арктические льды непременно пойдет спор. Дело в том, что это, по сути, последняя на земном шаре нетронутая «кладовая» полезных ископаемых.

Во время прошлогодней поездки на «севера» президент Владимир Путин подчеркнул важность Арктики для России: «По оценкам Российской академии наук , в Арктической зоне сконцентрирована подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота — 40 процентов, нефти — 60, газа — от 60 до 90, хрома и марганца — 90, платиновых металлов — 47, коренных алмазов — 100 процентов, и так далее, и так далее… Стоимость минерального сырья в регионе оценивается в 30 триллионов долларов».

Понятно, что желающих «приобщиться» к освоению Арктики становится все больше. Еще в начале XXI века заговорили о мифическом международном статусе Сибири, а недавно в США предложили дать Северному морскому пути статус международного. То ли еще будет…

Россия не намерена отдавать богатства, которые ей принадлежат по праву, никому. Поэтому сейчас в Арктике для защиты ее несметных богатств создается мощный военный «кулак».

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сказал: «Мы сюда, в Арктику, пришли не на год и не на два, а надолго — на века». Сейчас для наших военных, охраняющих северные рубежи державы, создаются все новые высокотехнологичные образцы оружия и специальной техники.

Корабль завтрашнего дня По сравнению с другими государствами, желающими использовать богатства Арктики, Россия сегодня находится в исключительном положении: у нее самая большая в мире арктическая береговая полоса, есть многолетний опыт работы в высоких широтах, есть ледокольный флот, в том числе атомный, которого в мире больше ни у кого нет. Однако, все эти ледоколы служат исключительно для прокладки пути сквозь арктические льды другим судам и для проведения научных исследований. В случае необходимости, защитить сами себя они не смогут. Да и поставить на них средства защиты от внешнего нападения вряд ли возможно. Конструкция «штатских» ледоколов такова, что на них просто нет места для установки артиллерийских и противовокорабельных установок.

Новый, созданный специально для ВМФ России, ледокол «Илья Муромец» предназначается, в том числе, и для выполнения боевых задач в Арктической зоне. По словам главкома ВМФ России адмирала Виктора Чиркова, закладка ледокола осуществлялась с учетом характеристик, присущих кораблям завтрашнего дня.

Уникальность «Ильи Муромца» заключается в принципиально новой главной энергетической установке (ГЭУ). Она состоит из четырех дизель-генераторов общей мощностью 10 600 киловатт, которые питают два гребных электродвигателя мощностью 3 500 киловатт каждый. Они установленны в отдельных винторулевых колонках и вынесены на внешнюю поверхность корпуса: вращаться могут на 360 градусов. Поэтому «Илья Муромец» может двигаться в любом направлении — хоть вперед, хоть назад, хоть вбок, хоть наискосок. Это позволяет ему быстро менять курс и маневрировать в ледовом поле.

В 2015 году Минобороны официально сообщило, что в Арктике к 2018 году будет создана «самодостаточная группировка» российских войск: на островах Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), Котельный (архипелаг Новосибирские острова), Средний (архипелаг Северная Земля), в поселке Рогачево (Новая Земля), на островах Шмидта и Врангеля . На базах строятся аэродромы, военные городки замкнутого цикла и боевые позиции арктических частей и подразделений, радиолокационные станции.

Эту группировку необходимо снабжать. «Илье Муромцу» придется справляться, в том числе, и с этой задачей. По задумке конструкторов, для решения задач перевозки грузов будет использоваться грузовой трюм корабля, а также палубы, на которых будут установлены специальные контейнеры-рефрижераторы. Погрузочно-разгрузочные операции станут возможны благодаря установленному на корабле 21-метровому крану грузоподъемностью 26 тонн. Дополнительно на ледоколе установлен кран-манипулятор. Его грузоподъемность составляет две тонны.

Ледокол сможет перевозить и личный состав — до 50 человек. «Пассажирами» могут стать сопровождающие военные грузы морские пехотинцы, солдаты арктических баз, пограничники и участники военно-научных экспедиций.

На носовой части ледокола — вертолетная площадка. Она может принимать вертолеты типа Ка-32 и Ка-27.

«Мастер на все руки»

В основные задачи «Ильи Муромца» сегодня входит самостоятельное патрулирование территории Арктической зоны, осуществление буксировки других кораблей, транспортировка грузов, прокладка путей по поверхности льда кораблям, не имеющим ледового класса, снабжение береговых, островных баз и аэродромов, расположенных в Арктической зоне.

Есть задачи и специфические. В случае возникновения чрезвычайных происшествий на судах ледовых караванов или аварийных объектах на побережье корабль можно задействовать для тушения огня: для этого на борту есть необходимое оборудование. Также, ледокол сможет осуществлять локализацию и сбор нефтепродуктов в случае их утечки, для этого у него на борту имеются 400-метровые боновые заграждения.

Именно универсальность превращает обычный с виду ледокол в «мастера на все руки», способного не только решать навигационные и транспортные задачи, но и участвовать в боевых операциях. «Илья Муромец» характеризуется высокой мореходностью, маневренностью и многофункциональностью.