Немецкие СМИ рассказали об ударе России по «ахиллесовой пяте НАТО»

Издание отмечает, что бундесвер и вооруженные силы других стран НАТО предвидят серьезные ограничения своей боеспособности в связи с этим решением. Ранее невоенные транспортные самолеты на протяжении более чем десятилетия переправляли большую часть военной техники в зоны конфликта, в том числе тяжелые самоходные орудия, танки, транспортные и боевые вертолеты в Мали Афганистан , передает RT текст статьи немецкой газеты.

У военной авиации Германии нет стратегических транспортных самолетов, которые могут перевозить такие грузы. Даже новые A400M, которые введены в эксплуатацию, не предназначены для перевозки крупногабаритных грузов.

В итоге НАТО заключило соглашение с русско-украинской компанией «Руслан», и с тех пор в аэропорту Лейпцига постоянно находились два готовых к перелетам «Антонова». После возникновения проблем между Россией и Украиной было заключено новое соглашение с каждой из компаний. В итоге российская фирма предложила выделить на нужды НАТО 12 транспортных самолетов, а украинская — только семь. Только самолетов Украины было бы недостаточно.

США. Если авиакомпания «Волга-Днепр» не продлит договор с альянсом, то НАТО и в том числе бундесверу в следующем году придется искать новый транспорт для своих тяжелых грузов, пишет издание. В Германии считают, что это — ответ России на продолжающиеся санкции со стороны ЕС

Издание приводит слова представителя немецкой партии зеленых Тобиаса Линднера. Он считает, что стратегическая транспортная авиация — это «ахиллесова пята НАТО». Теперь Западу нужен план Б для того, что иметь возможность перемещать свою военную технику, пишет Frankfurter Allgemeine.

Ранее на этой неделе стало известно, что российская группа компаний (ГК) «Волга-Днепр» с 1 января 2019 года перестанет предоставлять НАТО услуги по негабаритным авиаперевозкам на самолетах Ан-124-100 «Руслан».