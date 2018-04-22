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Немецкие СМИ рассказали об ударе России по «ахиллесовой пяте НАТО»
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Россия ударила по "ахиллесовой пяте НАТО"
Россия ударила по "ахиллесовой пяте НАТО"

Немецкие СМИ рассказали об ударе России по «ахиллесовой пяте НАТО» 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Отказ российской компании «Волга-Днепр» продлевать договор о предоставлении НАТО самолетов для транспортировки тяжелой военной техники — это сознательный удар России по «ахиллесовой пяте НАТО», пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Издание отмечает, что бундесвер и вооруженные силы других стран НАТО предвидят серьезные ограничения своей боеспособности в связи с этим решением. Ранее невоенные транспортные самолеты на протяжении более чем десятилетия переправляли большую часть военной техники в зоны конфликта, в том числе тяжелые самоходные орудия, танки, транспортные и боевые вертолеты в Мали и Афганистан, передает RT текст статьи немецкой газеты.
У военной авиации Германии нет стратегических транспортных самолетов, которые могут перевозить такие грузы. Даже новые A400M, которые введены в эксплуатацию, не предназначены для перевозки крупногабаритных грузов.
В итоге НАТО заключило соглашение с русско-украинской компанией «Руслан», и с тех пор в аэропорту Лейпцига постоянно находились два готовых к перелетам «Антонова». После возникновения проблем между Россией и Украиной было заключено новое соглашение с каждой из компаний. В итоге российская фирма предложила выделить на нужды НАТО 12 транспортных самолетов, а украинская — только семь. Только самолетов Украины было бы недостаточно.
Если авиакомпания «Волга-Днепр» не продлит договор с альянсом, то НАТО и в том числе бундесверу в следующем году придется искать новый транспорт для своих тяжелых грузов, пишет издание. В Германии считают, что это — ответ России на продолжающиеся санкции со стороны ЕС и США.
Издание приводит слова представителя немецкой партии зеленых Тобиаса Линднера. Он считает, что стратегическая транспортная авиация — это «ахиллесова пята НАТО». Теперь Западу нужен план Б для того, что иметь возможность перемещать свою военную технику, пишет Frankfurter Allgemeine.
Ранее на этой неделе стало известно, что российская группа компаний (ГК) «Волга-Днепр» с 1 января 2019 года перестанет предоставлять НАТО услуги по негабаритным авиаперевозкам на самолетах Ан-124-100 «Руслан».
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