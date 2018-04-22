Верный «Калибр»: чем обернется сотрудничество оборонных производств и ведомств РФ и Индии

На прошедшей Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO India Россия была представлена 38 организациями ОПК. Экспозиция нашей страны оказалась едва ли не самой внушительной.

«Военная приемка» не раз готовила свои программы, скажем так, с выездом за рубеж. Сюжеты для передачи снимались в Афганистане , в Сирии . Нынешним выпуском открывается цикл программ, в котором будут представлены государства, активно взаимодействующие с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. Повод для съемок нынешней передачи особый — Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO India, которая прошла при поддержке правительства этой страны в городе Ченнаи с 11 по 14 апреля этого года.

Россия на этом форуме была представлена 38 организациями ОПК, при этом экспозиция нашей страны оказалась едва ли не самой внушительной. В очередном выпуске «Военной приемки» журналист Алексей Егоров расскажет о перспективах взаимодействия оборонных производств и ведомств двух государств, о текущих контактах российской и индийской отраслей вооружения, о перспективах их дальнейшего развития.

Верный «Калибр»

Интерес российского ОПК к индийскому рынку оружия понятен. Армия этой страны — третья по численности на планете, а потому Индия по праву позиционируется как крупнейший покупатель вооружения и военной техники для своих вооруженных сил. Наша страна, в свою очередь, является крупнейшим поставщиком продукции оборонного назначения для армии и флота этой страны. В то же время, ряд образцов индийский ОПК готов сегодня производить сам, высказывая при этом заинтересованность в освоении современных технологий, в развитии кооперационных связей. И российская оборонная промышленность в этом плане вновь рассматривается как приоритетный партнер, что показала и нынешняя выставка в Ченнаи.

По словам заместителя директора Федеральной службы военно-технического сотрудничества, руководителя российской делегации на DEFEXPO-2018 Владимира Дрожжова , наша страна была представлена 38 организациями оборонно-промышленного комплекса, в том числе 15 объектами военно-технического сотрудничества. Всего было выставлено свыше 800 экспонатов — к некоторым образам выстраивались настоящие очереди! Заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов перечисли основные направления, представленные от нашего ОПК, — это средства противовоздушной обороны, стрелковое оружие, бронетанковая техника, электронные системы. Приоритетность партнерских отношений с индийской стороной был подчеркнут и фактом прибытия на выставку первых лиц ведущих российских оборонных компаний — «Алмаз-Антея» , ОСК, «Вертолетов России», Уралвагонзавода , холдинга «Высокоточные комплексы», ЦКБ «Рубин» и «Малахит».

Боевые средства, интерес к которым высказывают индийские коллеги, самые разнообразные. Взять хотя бы подводные лодки. По словам генерального конструктора «Малахита» Владимира Дорофеева, в числе изделий, которые предлагает партнерам предприятие, — небольшой подводный корабль «Пиранья», способный, несмотря на свои относительно скромные габариты, применять торпедное оружие внушительного калибра 533 мм. Также в «пакете» предложений — легендарные лодки проекта 636, «обученные» вести огонь ракетами «Калибр». Новые технологии предлагает индийским морякам и наша субмарина проекта 677Э, на ней имеется возможность вырабатывать энергию в подводном положении, тогда как у других подводных кораблей эта опция реализуется только при всплытии.

Интересные идеи были предложены потенциальным заказчикам и российскими конструкторами стрелкового оружия. Штурмовой автоматный комплекс ШАК— 12 включает в себя автомат и три вида специальных патронов калибра 12,7 мм, предназначенных для выполнения различных задач. Немало перспектив на индийском рынке имеет и другое спецоружие российского производства — снайперская винтовка «Орсис» Т-5000. Ее конструкция позволяет использовать промежуточные калибры, где точность и пробивная способность обеспечиваются на самом высоком уровне.

«Делай в Индии»

Предложения нашей продукции является лишь одной из сторон взаимодействия с индийскими партнерами. Они не против выстраивания сотрудничества и в плане совместного производства. Тем более что в стране приобретает особую актуальность программа «Make in India» — «Делай в Индии», которую местный оборонпром подхватил в числе первых. Россия четко улавливает эти настроения. В результате совместная деятельность уже налажена в производстве авиационной техники (как пример можно привести вертолеты Ка-226, решение по производству которых на индийской территории уже на подходе).

Ярким примером сотрудничества можно считать и проект «БраМос» — универсальной ракеты, которая может стартовать как с воздушного, так и с наземного либо морского носителя. Даже в названии этого оружия сосредоточен глубокий смысл: «БраМос» расшифровывается как Брахмапутра-Москва — по именам великих рек двух держав. По словам управляющего директора индийской компании «BrahMosAerospaceLtd» Судхира Мишры, таких ракет больше нет ни у кого мире. «Мы счастливы, это эта фантастическая боевая система совместно создана лучшими умами Индии и России», — отмечает господин Мишра.

История создания этого оружия одновременно и печальна и оптимистична. Изначально эти ракеты разрабатывались в НИИ «Машиностроения» в подмосковном Реутове . Однако довести разработку до массового выпуска не удалось: помешали события 1990-х годов, развал ОПК, проблемы с финансированием… Тут-то и пришли на выручку индийские коллеги, предложившие совместный проект. На сегодняшний день «БраМос» — главная ракета индийских вооруженных сил. Востребована она и на флоте, причем не только на надводных кораблях, но и на подводных лодках, откуда запуск ракеты также возможен.

Важно подчеркнуть, что параллельно с налаживанием сотрудничества развивается и сам индийский ОПК. В оборонном ведомстве страны создана организация военных исследований и развития: своего рода «научный мозг» армии. Некоторые разработки были также представлены на выставке в Ченнаи. Здесь и спутники, и беспилотные летательные аппараты, и даже подводная эхолокационная система собственной разработки. А подводная система коммуникации, с помощью которой субмарина общается с надводным судном или с другой подводной лодкой, позволяет направлять как звуковые, так и текстовые сообщения, а также видеофайлы. Дальность связи — от 7 до 15 км. Кстати, как говорят разработчики, в России есть подлодки, на которых стоят индийские радары. То есть, обе страны имеют прямые связи в сегменте оснащения подводных кораблей высокотехнологичным оборудованием.

Разговор на одном языке

Вообще история военно-технического сотрудничества наших стран насчитывает внушительный срок. Начиналось все с поставок транспортных самолетов Ан-12, затем были истребители МиГ-21, зенитно-ракетные комплексы С-75, БМП-2, танки, Т-55 и Т-72. Гендиректор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит вспоминает, что в свое время Советский Союз поставил Индии и несколько подводных кораблей, которые внесли решающий вклад в создание подводного флота страны.

Особой вехой в отношениях стали многоцелевые истребителей Су-30МКИ. Грустно признавать, но этот контракт во многом спас наш оборонный комплекс в безденежные 1990-е годы. Немногие знают, но долгие годы средств от продажи этих самолетов в Индию мы получали больше, чем от поставок всего остального вооружения другим заказчикам. Похожая ситуация была и по проекту танка Т-90. Гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов подчеркивает: когда предприятие переживало сложные времена, отсутствовал Гособоронзаказ, контракт по поставке Т-90 индийской стороне спас производство.

«Во многом благодаря этому «Уралвагонзавод» сохранился и живет, — признается руководитель предприятия. — Поэтому для нас Индия особенно близка и дорога. Мы ее очень любим».

К слову, сейчас уральцы должны наладить в Индии производство комплектующих для Т-90. Кроме того, идет речь о модернизации другого образца продукции уральских танкостроителей — Т-72. Как отмечает Александр Потапов, эффективность этого вооружения подтверждена испытаниями в горячих точках, так что армия Индии должна быть в нем заинтересована. Стоит сказать, что модернизация вооружения и военной техники — важное направление для этой страны. Так, сейчас идет речь об обновлении БМП-2. Правда, как отмечает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко , подобные тендеры на модернизацию должны все же принадлежать России. Пока же получается, что, к примеру, ставить систему защиты на Т-90 предлагает почему-то Израиль

Как бы то ни было, интерес к партнерству с российской стороной у индийских военных присутствует, и он высок. Например, по словам Игоря Коротченко, сейчас обсуждаются форматы взаимодействия в рамках проекта создания истребителя пятого поколения на базе нашего базе Т-50. Эта машина будет адаптирована под потребности индийских ВВС.

«Америка не даст технологии своего F-35, индийские военные и политики должны видеть ситуацию здраво, — считает эксперт. — В лучшем случае это будет поставка готовых истребителей, возможно с внедренными программными аппаратными закладками в бортовую радиоэлектронику. Но в любой момент, когда отношения между Вашингтоном и Дели могут испортиться, вся эта техника по радиосигналу будет «обнулена» и не сможет подняться в воздух».

Пока тендер по новому самолету только объявлен, и его победитель неизвестен. Но министр обороны Индии Нирмала Ситараман уже встречалась со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу , в том числе по вопросам сотрудничества в сфере ОПК. Стоит принять во внимание, что особенностью российско-индийского взаимодействия является гибкий учет интересов заказчика. Свидетельство тому — перестройка российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» в авианосец «Викрамадитья», где каждый новый узел проектировался с учетом пожеланий индийской стороны. Известно, что аналогов этой работы в мировом кораблестроении не существует: в отремонтированном и переоборудованном на Северном машиностроительном предприятии Северодвинске корпусе был фактически построен новый корабль.

К слову авианосец «Викрамадитья» является сейчас флагманом Индийского военно-морского флота. Он интенсивно эксплуатируется, выполняя все поставленные задачи. Этот проект — яркий символ дружбы России и Индии, считают в обеих странах. Причем, он претерпевает новые позитивные изменения. Сейчас, к примеру, идет речь о постановке на авианосец нового вооружения — зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ». Это оружие позволит обеспечить защиту корабля от крылатых и противокорабельных ракет. В общем, судя по настрою индийских партнеров, продемонстрированному, в том числе и на минувшей выставке DEFEXPO India, перспективы развития отношений двух стран в оборонной сфере — самые позитивные.