Ещё
Верный «Калибр»: чем обернется сотрудничество оборонных производств и ведомств РФ и Индии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия ударила по "ахиллесовой пяте НАТО"
Россия ударила по "ахиллесовой пяте НАТО"

Верный «Калибр»: чем обернется сотрудничество оборонных производств и ведомств РФ и Индии 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На прошедшей Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO India Россия была представлена 38 организациями ОПК. Экспозиция нашей страны оказалась едва ли не самой внушительной.
«Военная приемка» не раз готовила свои программы, скажем так, с выездом за рубеж. Сюжеты для передачи снимались в Афганистане, в Сирии. Нынешним выпуском открывается цикл программ, в котором будут представлены государства, активно взаимодействующие с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. Повод для съемок нынешней передачи особый — Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO India, которая прошла при поддержке правительства этой страны в городе Ченнаи с 11 по 14 апреля этого года.
Россия на этом форуме была представлена 38 организациями ОПК, при этом экспозиция нашей страны оказалась едва ли не самой внушительной. В очередном выпуске «Военной приемки» журналист Алексей Егоров расскажет о перспективах взаимодействия оборонных производств и ведомств двух государств, о текущих контактах российской и индийской отраслей вооружения, о перспективах их дальнейшего развития.
Верный «Калибр»
Интерес российского ОПК к индийскому рынку оружия понятен. Армия этой страны — третья по численности на планете, а потому Индия по праву позиционируется как крупнейший покупатель вооружения и военной техники для своих вооруженных сил. Наша страна, в свою очередь, является крупнейшим поставщиком продукции оборонного назначения для армии и флота этой страны. В то же время, ряд образцов индийский ОПК готов сегодня производить сам, высказывая при этом заинтересованность в освоении современных технологий, в развитии кооперационных связей. И российская оборонная промышленность в этом плане вновь рассматривается как приоритетный партнер, что показала и нынешняя выставка в Ченнаи.
По словам заместителя директора Федеральной службы военно-технического сотрудничества, руководителя российской делегации на DEFEXPO-2018 Владимира Дрожжова, наша страна была представлена 38 организациями оборонно-промышленного комплекса, в том числе 15 объектами военно-технического сотрудничества. Всего было выставлено свыше 800 экспонатов — к некоторым образам выстраивались настоящие очереди! Заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов перечисли основные направления, представленные от нашего ОПК, — это средства противовоздушной обороны, стрелковое оружие, бронетанковая техника, электронные системы. Приоритетность партнерских отношений с индийской стороной был подчеркнут и фактом прибытия на выставку первых лиц ведущих российских оборонных компаний — «Алмаз-Антея», ОСК, «Вертолетов России», Уралвагонзавода, холдинга «Высокоточные комплексы», ЦКБ «Рубин» и «Малахит».
Боевые средства, интерес к которым высказывают индийские коллеги, самые разнообразные. Взять хотя бы подводные лодки. По словам генерального конструктора «Малахита» Владимира Дорофеева, в числе изделий, которые предлагает партнерам предприятие, — небольшой подводный корабль «Пиранья», способный, несмотря на свои относительно скромные габариты, применять торпедное оружие внушительного калибра 533 мм. Также в «пакете» предложений — легендарные лодки проекта 636, «обученные» вести огонь ракетами «Калибр». Новые технологии предлагает индийским морякам и наша субмарина проекта 677Э, на ней имеется возможность вырабатывать энергию в подводном положении, тогда как у других подводных кораблей эта опция реализуется только при всплытии.
Интересные идеи были предложены потенциальным заказчикам и российскими конструкторами стрелкового оружия. Штурмовой автоматный комплекс ШАК— 12 включает в себя автомат и три вида специальных патронов калибра 12,7 мм, предназначенных для выполнения различных задач. Немало перспектив на индийском рынке имеет и другое спецоружие российского производства — снайперская винтовка «Орсис» Т-5000. Ее конструкция позволяет использовать промежуточные калибры, где точность и пробивная способность обеспечиваются на самом высоком уровне.
«Делай в Индии»
Предложения нашей продукции является лишь одной из сторон взаимодействия с индийскими партнерами. Они не против выстраивания сотрудничества и в плане совместного производства. Тем более что в стране приобретает особую актуальность программа «Make in India» — «Делай в Индии», которую местный оборонпром подхватил в числе первых. Россия четко улавливает эти настроения. В результате совместная деятельность уже налажена в производстве авиационной техники (как пример можно привести вертолеты Ка-226, решение по производству которых на индийской территории уже на подходе).
Ярким примером сотрудничества можно считать и проект «БраМос» — универсальной ракеты, которая может стартовать как с воздушного, так и с наземного либо морского носителя. Даже в названии этого оружия сосредоточен глубокий смысл: «БраМос» расшифровывается как Брахмапутра-Москва — по именам великих рек двух держав. По словам управляющего директора индийской компании «BrahMosAerospaceLtd» Судхира Мишры, таких ракет больше нет ни у кого мире. «Мы счастливы, это эта фантастическая боевая система совместно создана лучшими умами Индии и России», — отмечает господин Мишра.
История создания этого оружия одновременно и печальна и оптимистична. Изначально эти ракеты разрабатывались в НИИ «Машиностроения» в подмосковном Реутове. Однако довести разработку до массового выпуска не удалось: помешали события 1990-х годов, развал ОПК, проблемы с финансированием… Тут-то и пришли на выручку индийские коллеги, предложившие совместный проект. На сегодняшний день «БраМос» — главная ракета индийских вооруженных сил. Востребована она и на флоте, причем не только на надводных кораблях, но и на подводных лодках, откуда запуск ракеты также возможен.
Важно подчеркнуть, что параллельно с налаживанием сотрудничества развивается и сам индийский ОПК. В оборонном ведомстве страны создана организация военных исследований и развития: своего рода «научный мозг» армии. Некоторые разработки были также представлены на выставке в Ченнаи. Здесь и спутники, и беспилотные летательные аппараты, и даже подводная эхолокационная система собственной разработки. А подводная система коммуникации, с помощью которой субмарина общается с надводным судном или с другой подводной лодкой, позволяет направлять как звуковые, так и текстовые сообщения, а также видеофайлы. Дальность связи — от 7 до 15 км. Кстати, как говорят разработчики, в России есть подлодки, на которых стоят индийские радары. То есть, обе страны имеют прямые связи в сегменте оснащения подводных кораблей высокотехнологичным оборудованием.
Разговор на одном языке
Вообще история военно-технического сотрудничества наших стран насчитывает внушительный срок. Начиналось все с поставок транспортных самолетов Ан-12, затем были истребители МиГ-21, зенитно-ракетные комплексы С-75, БМП-2, танки, Т-55 и Т-72. Гендиректор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит вспоминает, что в свое время Советский Союз поставил Индии и несколько подводных кораблей, которые внесли решающий вклад в создание подводного флота страны.
Особой вехой в отношениях стали многоцелевые истребителей Су-30МКИ. Грустно признавать, но этот контракт во многом спас наш оборонный комплекс в безденежные 1990-е годы. Немногие знают, но долгие годы средств от продажи этих самолетов в Индию мы получали больше, чем от поставок всего остального вооружения другим заказчикам. Похожая ситуация была и по проекту танка Т-90. Гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов подчеркивает: когда предприятие переживало сложные времена, отсутствовал Гособоронзаказ, контракт по поставке Т-90 индийской стороне спас производство.
«Во многом благодаря этому «Уралвагонзавод» сохранился и живет, — признается руководитель предприятия. — Поэтому для нас Индия особенно близка и дорога. Мы ее очень любим».
К слову, сейчас уральцы должны наладить в Индии производство комплектующих для Т-90. Кроме того, идет речь о модернизации другого образца продукции уральских танкостроителей — Т-72. Как отмечает Александр Потапов, эффективность этого вооружения подтверждена испытаниями в горячих точках, так что армия Индии должна быть в нем заинтересована. Стоит сказать, что модернизация вооружения и военной техники — важное направление для этой страны. Так, сейчас идет речь об обновлении БМП-2. Правда, как отмечает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, подобные тендеры на модернизацию должны все же принадлежать России. Пока же получается, что, к примеру, ставить систему защиты на Т-90 предлагает почему-то Израиль
Как бы то ни было, интерес к партнерству с российской стороной у индийских военных присутствует, и он высок. Например, по словам Игоря Коротченко, сейчас обсуждаются форматы взаимодействия в рамках проекта создания истребителя пятого поколения на базе нашего базе Т-50. Эта машина будет адаптирована под потребности индийских ВВС.
«Америка не даст технологии своего F-35, индийские военные и политики должны видеть ситуацию здраво, — считает эксперт. — В лучшем случае это будет поставка готовых истребителей, возможно с внедренными программными аппаратными закладками в бортовую радиоэлектронику. Но в любой момент, когда отношения между Вашингтоном и Дели могут испортиться, вся эта техника по радиосигналу будет «обнулена» и не сможет подняться в воздух».
Пока тендер по новому самолету только объявлен, и его победитель неизвестен. Но министр обороны Индии Нирмала Ситараман уже встречалась со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу, в том числе по вопросам сотрудничества в сфере ОПК. Стоит принять во внимание, что особенностью российско-индийского взаимодействия является гибкий учет интересов заказчика. Свидетельство тому — перестройка российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» в авианосец «Викрамадитья», где каждый новый узел проектировался с учетом пожеланий индийской стороны. Известно, что аналогов этой работы в мировом кораблестроении не существует: в отремонтированном и переоборудованном на Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске корпусе был фактически построен новый корабль.
К слову авианосец «Викрамадитья» является сейчас флагманом Индийского военно-морского флота. Он интенсивно эксплуатируется, выполняя все поставленные задачи. Этот проект — яркий символ дружбы России и Индии, считают в обеих странах. Причем, он претерпевает новые позитивные изменения. Сейчас, к примеру, идет речь о постановке на авианосец нового вооружения — зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ». Это оружие позволит обеспечить защиту корабля от крылатых и противокорабельных ракет. В общем, судя по настрою индийских партнеров, продемонстрированному, в том числе и на минувшей выставке DEFEXPO India, перспективы развития отношений двух стран в оборонной сфере — самые позитивные.
ТК «Звезда»: последние новости
В Уссурийске на параде Победы впервые пройдёт танк Т-34 Военнослужащие Западного военного округа приняли участие в акции «День донора» Более 400 военных водителей подготовлены в учебных центрах ВВО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немцы хотят вернуть Россию в G8177
Эстонец избил украинца из-за спора о России191
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ93
Умер самый старый человек на Земле16
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной59
Новости партнеров
Видео
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение