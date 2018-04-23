Военнослужащие ВВО ликвидировали группу десанта условного противника под Хабаровском

Военнослужащие выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.

В окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Хабаровском крае, начался заключительный этап обучения по программе интенсивной общевойсковой подготовки для военнослужащих по контракту.

Военнослужащие выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке. Один из сложнейших элементов подготовки — «обкатка» боевыми машинами пехоты БМП-2, отработка навыков метания учебными противотанковыми гранатами с последующей ликвидацией группы десанта условного противника, высаживающегося из БМП.

Традиционно в каждом потоке обучаемых курсы проходят военнослужащие — женщины. Всего с начала года программу интенсивной общевойсковой подготовки прошли тысячи военнослужащих, более сотни из них девушки.