Первые ночные стрельбы из танков Т-72Б штатным снарядом состоялись с курсантами ОУЦ ВВО

В ходе проведения учебных мероприятий экипажи танков Т-72Б выполнили нормативы по огневой подготовке, в том числе провели стрельбы штатным снарядом, уничтожив танки «противника» на удалении около 1,5 километров.

Хабаровском крае на учебно-тренировочном комплексе «Князе-Волконский» курсанты окружного учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа выполнили первые ночные стрельбы штатным снарядом в преддверии сдачи выпускных экзаменов.

В ходе проведения учебных мероприятий экипажи танков Т-72Б выполнили нормативы по огневой подготовке, в том числе провели стрельбы штатным снарядом, уничтожив танки «противника» на удалении около 1,5 километров.

Кроме того, курсанты вели огонь из пулеметов, уничтожив артиллерийские установки на дистанции 700 метров и живую силу условного противника, находящуюся на расстоянии от 400 до 600 метров.

Военнослужащие провели боевые стрельбы в условиях отсутствия естественного освещения с применением специальных приборов и прицелов ночного видения.

Особое внимание уделялось организации связи и управления экипажами, выполняющими упражнения боевых стрельб, в условиях ограниченной визуальной видимости.