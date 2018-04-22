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Первые ночные стрельбы из танков Т-72Б штатным снарядом состоялись с курсантами ОУЦ ВВО
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Первые ночные стрельбы из танков Т-72Б штатным снарядом состоялись с курсантами ОУЦ ВВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе проведения учебных мероприятий экипажи танков Т-72Б выполнили нормативы по огневой подготовке, в том числе провели стрельбы штатным снарядом, уничтожив танки «противника» на удалении около 1,5 километров.
В Хабаровском крае на учебно-тренировочном комплексе «Князе-Волконский» курсанты окружного учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа выполнили первые ночные стрельбы штатным снарядом в преддверии сдачи выпускных экзаменов.
В ходе проведения учебных мероприятий экипажи танков Т-72Б выполнили нормативы по огневой подготовке, в том числе провели стрельбы штатным снарядом, уничтожив танки «противника» на удалении около 1,5 километров.
Кроме того, курсанты вели огонь из пулеметов, уничтожив артиллерийские установки на дистанции 700 метров и живую силу условного противника, находящуюся на расстоянии от 400 до 600 метров.
Военнослужащие провели боевые стрельбы в условиях отсутствия естественного освещения с применением специальных приборов и прицелов ночного видения.
Особое внимание уделялось организации связи и управления экипажами, выполняющими упражнения боевых стрельб, в условиях ограниченной визуальной видимости.
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