Заключительный этап курсов интенсивной подготовки начался в учебном центре Хабаровского края

По окончанию теоритического курса подготовки обучаемые приступили к практической части занятий, в ходе которых они выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.

В окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае , начался заключительный этап обучения по программе интенсивной общевойсковой подготовки для военнослужащих по контракту.

По окончанию теоритического курса подготовки обучаемые приступили к практической части занятий, в ходе которых они выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.

Помимо этого военнослужащие проходят один из сложнейших элементов подготовки — «обкатку» боевыми машинами пехоты БМП-2, отрабатывая при этом навыки метания учебными противотанковыми гранатами с последующей ликвидацией группы десанта условного противника, высаживающегося из БМП.

Традиционно в каждом потоке обучаемых курсы проходят военнослужащие — женщины. Всего с начала года программу интенсивной общевойсковой подготовки прошли тысячи военнослужащих, более сотни из них девушки.