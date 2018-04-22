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Заключительный этап курсов интенсивной подготовки начался в учебном центре Хабаровского края
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Заключительный этап курсов интенсивной подготовки начался в учебном центре Хабаровского края 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По окончанию теоритического курса подготовки обучаемые приступили к практической части занятий, в ходе которых они выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.
В окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, начался заключительный этап обучения по программе интенсивной общевойсковой подготовки для военнослужащих по контракту.
По окончанию теоритического курса подготовки обучаемые приступили к практической части занятий, в ходе которых они выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.
Помимо этого военнослужащие проходят один из сложнейших элементов подготовки — «обкатку» боевыми машинами пехоты БМП-2, отрабатывая при этом навыки метания учебными противотанковыми гранатами с последующей ликвидацией группы десанта условного противника, высаживающегося из БМП.
Традиционно в каждом потоке обучаемых курсы проходят военнослужащие — женщины. Всего с начала года программу интенсивной общевойсковой подготовки прошли тысячи военнослужащих, более сотни из них девушки.
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