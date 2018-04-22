В Уссурийске на параде Победы впервые пройдёт танк Т-34

9 мая в Уссурийске пройдёт военный парад, посвященный Дню Победы. По центральной улице Уссурийска торжественным маршем пройдут порядка тысячи военнослужащих Приморского общевоинского объединения Восточного военного округа, а также воспитанники Уссурийского суворовского военного училища, казачьи формирования и юнармейцы.

В составе механизированной колонны будет задействовано порядка 90 единиц различной боевой техники. Парад Победы, по традиции, откроет танк Т-18, за ним впервые пройдет легендарный танк Т-34-85, восстановленный до заводского состояния военнослужащими центральной базы хранения бронетехники, дислоцированной в Приморском крае . На данный момент специалисты этой базы восстанавливают и средний американский танк «Шерман», времен Великой Отечественной войны, поднятый со дна Баренцева моря.

Кроме бронетранспортеров и боевых машин пехоты, зрители увидят самоходные артиллерийские установки «Акация», «Мста» и «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град», а также танки Т-72Б3. Замкнут колонну боевой техники тактические ракетные комплексы «Искандер-М».