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В Уссурийске на параде Победы впервые пройдёт танк Т-34
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В Уссурийске на параде Победы впервые пройдёт танк Т-34 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
9 мая в Уссурийске пройдёт военный парад, посвященный Дню Победы. По центральной улице Уссурийска торжественным маршем пройдут порядка тысячи военнослужащих Приморского общевоинского объединения Восточного военного округа, а также воспитанники Уссурийского суворовского военного училища, казачьи формирования и юнармейцы.
В составе механизированной колонны будет задействовано порядка 90 единиц различной боевой техники. Парад Победы, по традиции, откроет танк Т-18, за ним впервые пройдет легендарный танк Т-34-85, восстановленный до заводского состояния военнослужащими центральной базы хранения бронетехники, дислоцированной в Приморском крае. На данный момент специалисты этой базы восстанавливают и средний американский танк «Шерман», времен Великой Отечественной войны, поднятый со дна Баренцева моря.
Кроме бронетранспортеров и боевых машин пехоты, зрители увидят самоходные артиллерийские установки «Акация», «Мста» и «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град», а также танки Т-72Б3. Замкнут колонну боевой техники тактические ракетные комплексы «Искандер-М».
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