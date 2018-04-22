Более 400 военных водителей подготовлены в учебных центрах ВВО

Военнослужащие отрабатывают практические навыки на современных автодромах по трем программам подготовки продолжительностью от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, с начала текущего года подготовлено уже более 400 военных водителей по категориям С, D и Е.

Еще около 20 военнослужащих в настоящее время проходят обучение на категорию D, в конце текущего месяца они приступят к сдаче выпускных экзаменов, также более 30 человек обучаются на категорию Е. Выпускные экзамены для них состоятся в середине мая текущего года.

В текущем месяце свыше 100 военнослужащих приступили к обучению на категорию С, программой подготовки предусмотрено обучение в течении трех месяцев.

Военнослужащие отрабатывают практические навыки на современных автодромах по трем программам подготовки продолжительностью от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.

Военных водителей готовят в соответствии с установленными регламентами по категориям С, Е и D для обучения используются автомобили КАМАЗ, Урал, автобусы ПАЗ и прицепы.

Военнослужащие помимо общей программы обучения отрабатывают и специфические вводные, направленные на повышение профессионального мастерства при выполнении поставленных задач в условиях боевых действий.