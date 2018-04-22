Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» военно-транспортной авиации Восточного военного округа вернулся в пункт постоянной дислокации

Сегодня состоялся торжественный митинг-встреча именного самолета Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» военно-транспортной авиации округа.

Хабаровске на военном аэродроме Восточного военного округа состоялся торжественный митинг-встреча именного самолета Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» военно-транспортной авиации округа, посвященный возвращению воздушного судна в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в Камчатском регионе.

В мероприятии приняли участие представители командования Восточного военного округа, представители администрации Хабаровского края , военно-патриотических объединений Хабаровска и юнармейцы.

В официальной части митинга были задействованы военнослужащие роты почетного караула, музыкальное сопровождение осуществил оркестр штаба округа.

Решение о присвоении самолету почетного наименования было принято в прошлом году постановлением Военного совета объединения авиации и ПВО Восточного военного округа.