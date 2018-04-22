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Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» военно-транспортной авиации Восточного военного округа вернулся в пункт постоянной дислокации
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Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» военно-транспортной авиации Восточного военного округа вернулся в пункт постоянной дислокации 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня состоялся торжественный митинг-встреча именного самолета Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» военно-транспортной авиации округа.
В Хабаровске на военном аэродроме Восточного военного округа состоялся торжественный митинг-встреча именного самолета Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров» военно-транспортной авиации округа, посвященный возвращению воздушного судна в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в Камчатском регионе.
В мероприятии приняли участие представители командования Восточного военного округа, представители администрации Хабаровского края, военно-патриотических объединений Хабаровска и юнармейцы.
В официальной части митинга были задействованы военнослужащие роты почетного караула, музыкальное сопровождение осуществил оркестр штаба округа.
Решение о присвоении самолету почетного наименования было принято в прошлом году постановлением Военного совета объединения авиации и ПВО Восточного военного округа.
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