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Китайский подводный аппарат установил рекорд погружения
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Китайский подводный аппарат установил рекорд погружения 

Свободная пресса 16 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Китайский глубоководный планер установил мировой рекорд, опустившись на глубину 8213 метров в Марианской впадине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что в роли испытательной базы выступило научно-исследовательское судно «Сянъянхун-18», которое около месяца находилось в районе Марианской впадины с 31 подводными планерами «Хайянь — 4000» и «Хайянь -10000». Во время миссии аппараты совершили 18 погружений, в ходе которых был собран большой объем ценных данных глубоководных наблюдений.
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