Китайский подводный аппарат установил рекорд погружения

Китайский глубоководный планер установил мировой рекорд, опустившись на глубину 8213 метров в Марианской впадине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что в роли испытательной базы выступило научно-исследовательское судно «Сянъянхун-18», которое около месяца находилось в районе Марианской впадины с 31 подводными планерами «Хайянь — 4000» и «Хайянь -10000». Во время миссии аппараты совершили 18 погружений, в ходе которых был собран большой объем ценных данных глубоководных наблюдений.