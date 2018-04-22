Китайский глубоководный аппарат побил мировой рекорд погружения

Китайский глубоководный аппарат опустился в Марианской впадине на рекордную отметку 8213 метров, поставив новый мировой рекорд глубоководного погружения, сообщило Центральное телевидение КНР

Китайское научно-исследовательское судно «Сянъянхун-18» завершило 30-дневную миссию в районе Марианской впадины, где находилось с 31-им подводным планером Haiyi-4000 и Haiyi-10000. За время миссии глубоководные аппараты совершили в общей сложности 18 погружений, во время одного из которых была достигнута максимальная рабочая глубина — 8213 метров, передает РИА «Новости»

О дальнейшей судьбе 18 аппаратов, совершавших погружение, ничего не сообщается.

Напомним, в сентябре 2016 года стало известно, что Китай провел успешные испытания автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) Haiyi-7000 — подводного робота, способного достигать глубины 5751 метра.

Отметим, Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» еще в 2015 году разработало проект глубоководного аппарата «Витязь», предназначенного для ведения научно-исследовательских работ на глубине 11 тыс. метров, что составляет глубину Марианской впадины.