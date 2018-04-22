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В США нашли два места, куда поставить памятник советским летчикам
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В США нашли два места, куда поставить памятник советским летчикам 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны при перегоне американской военной техники в СССР, может быть установлен в штате Вирджиния или на частной территории в городе Элизабет-Сити, что в Северной Каролине.
В феврале городской совет Элизабет-Сити, который год назад выступал за установку монумента, высказался против него. В городском совете заявили, что русские могут вмонтировать в памятник шпионскую аппаратуру и подключаться к местным компьютерным сетям, ведь в Элизабет-Сити — база береговой охраны, а рядом, в Норфолке, швартуются авианосцы ВМФ США.
В итоге частный музей военной авиации в Вирджинии предложил разместить памятник на своей территории. С такой же инициативой выступил хозяин похоронного бюро в Элизабет-Сити, предложив установить монумент на своем участке.
Поставки американских самолетов-амфибий в СССР осуществлялись с лета 1944 года в рамках проекта «Зебра». Всего в Советский Союз было поставлено более 160 гидросамолетов. При перегоне этих самолетов в двух авиакатастрофах погибли 11 советских летчиков, сообщает ТАСС.
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