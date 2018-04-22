Похоронное бюро в США хочет разместить у себя памятник советским летчикам

Памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны, выполняя перегон самолетов-амфибий из США в СССР, может быть установлен на территории музея военно-морской авиации в штате Вирджиния или в городе Элизабет-Сити штата Северная Каролина, сообщает Associated Press

В мае прошлого года городской совет Элизабет-Сити единогласно выступил за установку мемориала в память о погибших участниках секретного проекта «Зебра», в рамках которого советские пилоты проходили подготовку в Северной Каролине. Однако в феврале 2018 уже другой состав городского совета неожиданно проголосовал против одобрения меморандума о взаимопонимании с Минобром РФ по установке памятника. Владелец городского похоронного бюро Дэвид Твифорд выступил с инициативой разместить мемориал на своей территории. Предложение о размещении памятника поступило и от музея военной авиации Вирджинии.

«Мы настроены продолжать поиски места, чтобы почтить память проекта «Зебра» и нашего сотрудничества во время Второй мировой войны. Идеальным место был бы Элизабет-Сити, но мы рассмотрим и другие варианты», — заявил генерал в отставке ВВС США Роберт Фоглосонг, возглавляющий российско-американскую Комиссию по делам военнопленных и пропавших без вести.

Американские самолета-амфибии перегонялись из США в СССР с лета 1944 года. Гриф секретности с проекта «Зебра», в рамках которого производились поставки, был снят Соединенными Штатами в 1994 году, а РФ — в 2007 году. При выполнении операции один из экипажей погиб на последнем этапе пути на Северный флот из-за сложных метеоусловий. Еще один самолет при взлете 11 января 1945 года упал в реку Пасквотанк.