Ещё
Похоронное бюро в США хочет разместить у себя памятник советским летчикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Похоронное бюро в США хочет разместить у себя памятник советским летчикам 

News.ru 58 минут назад
Памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны, выполняя перегон самолетов-амфибий из США в СССР, может быть установлен на территории музея военно-морской авиации в штате Вирджиния или в городе Элизабет-Сити штата Северная Каролина, сообщает Associated Press.
В мае прошлого года городской совет Элизабет-Сити единогласно выступил за установку мемориала в память о погибших участниках секретного проекта «Зебра», в рамках которого советские пилоты проходили подготовку в Северной Каролине. Однако в феврале 2018 уже другой состав городского совета неожиданно проголосовал против одобрения меморандума о взаимопонимании с Минобром РФ по установке памятника. Владелец городского похоронного бюро Дэвид Твифорд выступил с инициативой разместить мемориал на своей территории. Предложение о размещении памятника поступило и от музея военной авиации Вирджинии.
«Мы настроены продолжать поиски места, чтобы почтить память проекта «Зебра» и нашего сотрудничества во время Второй мировой войны. Идеальным место был бы Элизабет-Сити, но мы рассмотрим и другие варианты», — заявил генерал в отставке ВВС США Роберт Фоглосонг, возглавляющий российско-американскую Комиссию по делам военнопленных и пропавших без вести.
Американские самолета-амфибии перегонялись из США в СССР с лета 1944 года. Гриф секретности с проекта «Зебра», в рамках которого производились поставки, был снят Соединенными Штатами в 1994 году, а РФ — в 2007 году. При выполнении операции один из экипажей погиб на последнем этапе пути на Северный флот из-за сложных метеоусловий. Еще один самолет при взлете 11 января 1945 года упал в реку Пасквотанк.
News.ru: последние новости
США направили к границам России беспилотник-разведчик Асад оценил советское оружие во время удара по Сирии Сирийцы вышли на улицы в поддержку Асада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстонец избил украинца из-за спора о России41
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной49
Умер самый старый человек на Земле4
США оставят «Гарри Трумэна» в море из-за России151
Украинцы высмеяли «эффективную армию» Порошенко104
Видео
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение