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Стало известно о скором выходе в море первого построенного в Китае авианосца
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Стало известно о скором выходе в море первого построенного в Китае авианосца 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В ближайшие дни первый построенный в Китае авианосец выйдет в море, сообщают военные источники.
South China Morning Post пишет, что выход в море и начало ходовых испытаний приурочены к 69-й годовщине создания ВМС НОАК, которая отмечается 23 апреля. Когда именно корабль выйдет в море, зависит от текущих гидрологических условий, передает ТАСС.
Планируется проверить прочность корпуса корабля (использовалась сталь нового образца), базовые функции авианосца и его систем.
С 20 по 28 апреля решено закрыть для судоходства три участка в Бохайском заливе Желтого моря, которые находятся у верфи.
Во вторник, как сообщают источники, был произведен пробный запуск двигателя авианосца.
У корабля еще нет официального названия. Сейчас он известен как «тип 001A».
Напомним, второй по счету авианосец Китая, ставший первым собственного китайского производства, был спущен в 2017 году на воду.
Кроме того, на судостроительной верфи в Шанхае в прошлом году началось строительство третьего китайского авианосца.
Первый авианосец Китая — «Ляонин» (бывший советский «Варяг»).
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