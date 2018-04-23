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Построенный в Китае авианосец выйдет в море на этой неделе
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Построенный в Китае авианосец выйдет в море на этой неделе 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Второй авианосец, полностью спроектированный и построенный китайскими судостроителями, на этой неделе впервые выйдет в море.
Точную дату СМИ не называют, так как все зависит от гидрологических условий и высоты прилива. Известно, что для судоходства на период с 20 по 28 апреля закрыли три участка в Бохайском заливе. Это район рядом с местом, где осуществлялось сооружение корабля, подчеркивает ТАСС.
В минувший вторник состоялся пробный запуск двигателя авианосца. Во время ходовых испытаний будут протестированы базовые функции корабля и его систем. Проверят и прочность корпуса. Для его постройки использовалась специальная сталь нового образца.
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