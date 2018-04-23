Построенный в Китае авианосец выйдет в море на этой неделе

Второй авианосец, полностью спроектированный и построенный китайскими судостроителями, на этой неделе впервые выйдет в море.

Точную дату СМИ не называют, так как все зависит от гидрологических условий и высоты прилива. Известно, что для судоходства на период с 20 по 28 апреля закрыли три участка в Бохайском заливе. Это район рядом с местом, где осуществлялось сооружение корабля, подчеркивает ТАСС

В минувший вторник состоялся пробный запуск двигателя авианосца. Во время ходовых испытаний будут протестированы базовые функции корабля и его систем. Проверят и прочность корпуса. Для его постройки использовалась специальная сталь нового образца.