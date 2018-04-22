AP: в США предложили новое место для памятника советским летчикам

НЬЮ-ЙОРК , 22 апреля. / ТАСС /. Памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны при выполнении задач по перегону самолетов-амфибий из США в СССР, может быть установлен в штате Вирджиния или на частной территории в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина). Об этом информировало в субботу агентство Associated Press

Как сообщалось ранее, в феврале городской совет Элизабет-Сити пятью голосами против трех высказался против одобрения меморандума о взаимопонимании с Министерством обороны России по созданию монумента участникам проекта «Зебра» — секретной программы времен войны, в рамках которой советские пилоты проходили подготовку в Северной Каролине. Решение было неожиданным, так как в мае 2017 года городской совет, состав которого отличался от текущего, единогласно выступил за установку памятника.

Теперь музей военной авиации в Вирджинии предложил разместить памятник на его территории. С такой же инициативой, как отмечает агентство, выступил владелец похоронного бюро в Элизабет-Сити Дэвид Твифорд. Он предложил установить монумент на своем участке.

"Мы настроены продолжать поиски места, чтобы почтить память проекта «Зебра» и нашего сотрудничества во время Второй мировой войны. Идеальным место был бы Элизабет-Сити, но мы рассмотрим и другие варианты", — приводятся в публикации слова генерала ВВС в отставке Роберта Фоглсонга, возглавляющего со стороны США совместную российско-американскую Комиссию по делам военнопленных и пропавших без вести.

Поставки американских самолетов-амфибий в СССР осуществлялись с лета 1944 года в рамках проекта «Зебра», гриф секретности с которого в РФ снят в 2007 году, в США — в 1994 году. Всего в Советский Союз было поставлено более 160 гидросамолетов. Авиатехнику принимали на гидроаэродроме в Элизабет-Сити советские морские летчики авиагруппы специального назначения. При перегоне этих самолетов в двух авиакатастрофах погибли 11 советских летчиков.