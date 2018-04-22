Главы МИД Канады и Японии подписали соглашение о военном сотрудничестве двух стран

Канада и Япония подписали соглашение о поставках и взаимном обслуживании военной техники между вооруженными силами двух государств. Как сообщили в канадском МИД, подписи под документом в субботу в Торонто поставили главы внешнеполитических ведомств этих стран Христя Фриланд и Таро Коно.

"Это соглашение укрепит сотрудничество между Вооруженными силами Канады и Силами самообороны Японии, а также позволит двум странам эффективно использовать военную технику друг друга во время [военных] операций и учений в Канаде, Японии или в других местах", — говорится в сообщении МИД.

В нем отмечается, что документ будет способствовать сотрудничеству двух государств при реагировании на гуманитарные и кризисные ситуации, а также при проведении операций по поддержанию мира.

"Стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет важное значения для безопасности и процветания Канады. В этом отношении мы считаем Японию ключевым партнером", — заявила Фриланд.

Глава канадского МИД добавила, что подписанный документ "еще больше укрепит сотрудничество в области обороны между Канадой и Японией во благо стабильности и мира в регионе".