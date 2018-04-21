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Главком ВМФ России провел совещание по созданию атомных многоцелевых подводных лодок новых поколений.
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Главком ВМФ России провел совещание по созданию атомных многоцелевых подводных лодок новых поколений. 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе совещания, были обсуждены вопросы создания атомных многоцелевых подводных лодок 5-го и последующих поколений, повышения параметров их скрытности, внедрения в подводное кораблестроение роботизированных систем.
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королёв посетил Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», где провел рабочее совещание по вопросам создания атомных подводных лодок 5-го и последующих поколений.
В ходе совещания, в работе которого приняли участие генеральный директор СПМБМ «Малахит» Владимир Дорофеев, заместитель Главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, генеральный конструктор СПМБМ «Малахит» по многоцелевым атомным подводным лодкам и их вооружению Александр Антонов, были обсуждены вопросы создания атомных многоцелевых подводных лодок 5-го и последующих поколений, повышения параметров их скрытности, внедрения в подводное кораблестроение роботизированных систем.
Также, участники совещания под руководством Адмирала Владимира Королёва обсудили ход строительства атомных многоцелевых подводных 4-го поколения «Ясень-М».
После завершения совещания, Главком ВМФ осмотрел научно-производственную базу и современный музей бюро «Малахит».
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