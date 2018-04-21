Главком ВМФ России провел совещание по созданию атомных многоцелевых подводных лодок новых поколений.

В ходе совещания, были обсуждены вопросы создания атомных многоцелевых подводных лодок 5-го и последующих поколений, повышения параметров их скрытности, внедрения в подводное кораблестроение роботизированных систем.

В ходе совещания, в работе которого приняли участие генеральный директор СПМБМ «Малахит» Владимир Дорофеев , заместитель Главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук , генеральный конструктор СПМБМ «Малахит» по многоцелевым атомным подводным лодкам и их вооружению Александр Антонов , были обсуждены вопросы создания атомных многоцелевых подводных лодок 5-го и последующих поколений, повышения параметров их скрытности, внедрения в подводное кораблестроение роботизированных систем.

Также, участники совещания под руководством Адмирала Владимира Королёва обсудили ход строительства атомных многоцелевых подводных 4-го поколения «Ясень-М».

После завершения совещания, Главком ВМФ осмотрел научно-производственную базу и современный музей бюро «Малахит».