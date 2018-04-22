Силы ПВО ЛНР сбили боевой беспилотник над Луганском

Силы ПВО Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики подбили украинский боевой дрон недалеко от Луганска , сообщило ИА Nation News.

Сообщается, что помимо рекогносцировочных функций, украинские силовики намеревались использовать аппарат и для диверсий против основных объектов инфраструктуры на территории республики.

Специалисты также отметили, что беспилотник оказался модернизирован до ударной модели. На летательном аппарате было установлено орудие с определенным боекомплектом. Сообщается, что это второй беспилотный летательный аппарат ВСУ, который сбила в апреле система ПВО Народной милиции ЛНР.

Уточняется, что согласно минским соглашениям, использование беспилотных летательных аппаратов запрещено в районе разграничительной линии Донбасса.