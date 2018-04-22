Силы ПВО ЛНР сбили боевой беспилотник над Луганском 

Силы ПВО Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики подбили украинский боевой дрон недалеко от Луганска, сообщило ИА Nation News.
Сообщается, что помимо рекогносцировочных функций, украинские силовики намеревались использовать аппарат и для диверсий против основных объектов инфраструктуры на территории республики.
Специалисты также отметили, что беспилотник оказался модернизирован до ударной модели. На летательном аппарате было установлено орудие с определенным боекомплектом. Сообщается, что это второй беспилотный летательный аппарат ВСУ, который сбила в апреле система ПВО Народной милиции ЛНР.
Уточняется, что согласно минским соглашениям, использование беспилотных летательных аппаратов запрещено в районе разграничительной линии Донбасса.
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk, способный вести разведку местности на несколько сот километров в глубину территории условного противника, совершил длительный полет вблизи границ Мурманской области.