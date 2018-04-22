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Силы ПВО ЛНР сбили боевой беспилотник над Луганском
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Силы ПВО ЛНР сбили боевой беспилотник над Луганском 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Силы ПВО Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики подбили украинский боевой дрон недалеко от Луганска, сообщило ИА Nation News.
Сообщается, что помимо рекогносцировочных функций, украинские силовики намеревались использовать аппарат и для диверсий против основных объектов инфраструктуры на территории республики.
Специалисты также отметили, что беспилотник оказался модернизирован до ударной модели. На летательном аппарате было установлено орудие с определенным боекомплектом. Сообщается, что это второй беспилотный летательный аппарат ВСУ, который сбила в апреле система ПВО Народной милиции ЛНР.
Уточняется, что согласно минским соглашениям, использование беспилотных летательных аппаратов запрещено в районе разграничительной линии Донбасса.
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk, способный вести разведку местности на несколько сот километров в глубину территории условного противника, совершил длительный полет вблизи границ Мурманской области.
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