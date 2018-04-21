«Дедушка» «Терминатора» теперь рядышком с «бабушкой» БМП-1

На выездном заседании коллегии Минобороны России , которое прошло в Подмосковье на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот», глава военного ведомства страны генерал армии Сергйя Шойгу рассказал о подготовке к военному параду на Красной площади. В шествии в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 13 000 человек, 159 единиц вооружения и военной техники, 75 воздушных судов.

Впервые над столицей пролетят многоцелевые истребители Су-57, Су-30СМ и МиГ-29СМТ. Так же впервые в парадном строю в составе механизированной колонны пройдут перспективные образцы техники, в частности, многофункциональные робототехнические комплексы и новейшие зенитные ракетные комплексы. А главной «изюминкой» на московском параде должны стать боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Эта современная боевая машина предназначена для поддержки танков на поле боя и уничтожения противотанковых средств противника. А ее созданный советскими конструкторами-оборонщиками еще в 80-х годах прошлого века прототип — «объект 781» — недавно занял почетное место в выставочном комплексе «Уралвагонзавода». Опытная боевая машина поддержки танков была создана в 1988 году на базе танка Т-72. Время сохранило всего два экземпляра. Один из них находится в музее на Кубинке, второй теперь — на «Уралвагонзаводе».

Чтобы «ветерану» не было «скучно», рядом скоро станет еще одна историческая машина — «объект 765». Именно она стала базой для создания боевой машины пехоты БМП-1, разработанной в середине 1960-х годов конструкторским бюро Челябинского тракторного завода . БМП-1 выпускалась серийно и славно повоевала. Кстати, благодаря ее огневым и ходовым возможностям пехота превратилась в мотострелковые войска, которые вместе с войсками танковыми и артиллерией составили основу Сухопутных войск нашей страны.

Как сообщается на сайте «Ростеха», «объект 765» был произведен в 1974 году и на протяжении многих лет использовался на ЧТЗ для различных испытаний. В 2013 году было принято решение о его передаче «Уралвагонзаводу». Учитывая, что машина выработала свой ресурс и готовилась к уничтожению, она достаточно серьезно повреждена. Однако, на предприятии уверены, что это не станет серьезной помехой для восстановительных работ. На знаменитом «Уралвагонзаводе» не в первый раз занимаются реконструкцией исторической бронетехники, поэтому воссоздание БМП-1 будет выполнено по всем правилам.

Специалистам предприятия предстоит досконально изучить чертежи, соблюсти все конструкторские и производственные параметры. Эта достаточно долгая, тонкая и кропотливая работа уже началась. В первую очередь восстановлен внешний вид ходовой части «объекта 765». Боевую машину также оснастили 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 «Гром».

«Наша коллекция расширяет границы: теперь в ней есть техника производства не только «Уралвагонзавода», но и других предприятий корпорации. В 2017 году у нас появился «объект 781», который окрестили «дедушкой» сегодняшнего «Терминатора», а теперь — «объект 765». Он станет украшением нашей коллекции, займет достойное место в экспозиции музея и восполнит разрыв в ряду машин, характеризующих развитие конструкторской и технологической мысли в области разработки и производства бронетехники. Уверена, БМП-1 будет интересна посетителям», — отметила директор выставочного комплекса «Уралвагонзавода» Алла Пислегина.

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