На Балтийском флоте проходит комплексная тренировка подразделений связи

Флотские связисты отрабатывают вопросы организации связи при управлении корабельными группами, выполняют проверку работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

На Балтийском флоте проводится комплексная тренировка по обеспечению устойчивой и непрерывной связью руководящего состава флота, штабов корабельных объединений и подчиненных подразделений.

Флотские связисты отрабатывают вопросы организации связи при управлении корабельными группами, выполняют проверку работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

В тренировке задействовано около 10 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации.

В ходе учебных мероприятий применяются современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, радиостанции средней мощности и спутниковой связи, а также телекоммуникационные комплексы, которые позволяют объединить различные системы связи в единую инфокоммуникационную сеть.