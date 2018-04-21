Более 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и членов их семей приняли участие в экологическом субботнике

Личный состав соединений и воинских частей, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях, провели уборку территорий от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, провели побелку деревьев и бордюрной плитки.

Более 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и членов их семей приняли участие в экологическом субботнике, который состоялся во всех соединениях и воинских частях флота, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях.

Совместно с жителями городов и населенных пунктов, в которых дислоцируются соединения и воинские части Балтийского флота, военнослужащие провели уборку территорий от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, провели побелку деревьев и бордюрной плитки.

Кроме того, силами военнослужащих проведены работы по облагораживанию территорий воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков.