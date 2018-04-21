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Более 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и членов их семей приняли участие в экологическом субботнике
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Более 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и членов их семей приняли участие в экологическом субботнике 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Личный состав соединений и воинских частей, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях, провели уборку территорий от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, провели побелку деревьев и бордюрной плитки.
Более 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и членов их семей приняли участие в экологическом субботнике, который состоялся во всех соединениях и воинских частях флота, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях.
Совместно с жителями городов и населенных пунктов, в которых дислоцируются соединения и воинские части Балтийского флота, военнослужащие провели уборку территорий от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, провели побелку деревьев и бордюрной плитки.
Кроме того, силами военнослужащих проведены работы по облагораживанию территорий воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков.
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