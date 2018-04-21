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В Южном военном округе сформировано 15 отрядов для ликвидации возможных ЧС
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В Южном военном округе сформировано 15 отрядов для ликвидации возможных ЧС 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Группировка сил и средств насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии.
В гарнизонах Южного военного округа (ЮВО) на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов созданы и содержатся в четырехчасовой готовности 15 сводных отрядов для оказания помощи населению в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Группировка сил и средств насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также беспилотные летательные аппараты для выполнения задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.
На Черноморском флоте и Каспийской флотилии для ликвидации возможных ЧС в готовности содержатся спасительные суда и буксиры, водолазные суда и катера, рейдовый буксир и пожарный катер. Также на флоте готова оказать помощь авиационная поисково-спасательная группа, в составе которой имеется поисково-спасательный вертолет Ка-27 и военно-транспортный самолет Ан-26.
В трехчасовой готовности содержатся авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, в состав которых входят вертолеты армейской авиации Ми-8 с водосливными устройствами (ВСУ-5).
Кроме того, в округе созданы четыре отряда оперативного реагирования на ЧС командующих объединениями, в составе которых более 130 военнослужащих и около 50 единиц техники.
Помощь пострадавшим готов оказать медицинский отряд специального назначения, оснащенный современными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций, в том числе и операционно-полосной хирургии.
В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к применению.
В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на ЧС и оказания помощи местным органам власти в их решении.
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