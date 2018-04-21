Ополченцы сбили украинский БПЛА с боевым зарядом

Силы противовоздушной обороны Народной милиции самопровозглашенной ЛНР сбили в окрестностях Луганска беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины с боевым зарядом.

Как заявил журналистам в субботу официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко , беспилотник применялся для разведки, кроме того, украинские силовики собирались использовать его для проведения диверсии в отношении объектов «социально важной инфраструктуры» на территории республики.

"После осмотра аппарата наши специалисты сделали заключение, что аппарат был переоборудован в ударный и нес в себе боевой заряд", — приводит слова Марочко РИА Новости

Он добавил, что в ЛНР сейчас проходят несколько масштабных мероприятий с большим скоплением людей, в том числе подготовка к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как напомнил Марочко, это уже второй беспилотник, сбитый силами ПВО Народной милиции с начала апреля, отметив, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено минскими соглашениями.