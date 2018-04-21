Как чеченский спецназ уничтожил бандитов на Земле Франца-Иосифа

Недавно спецназовцы из Чечни получили возможность не только поучаствовать в учениях на Земле Франца-Иосифа, но и сыграть в них ключевую роль, сообщает норвежское издание The Barents Observer.

Солдаты Российской нацгвардии были сброшены на парашютах на заснеженный арктических архипелаг. Они должны были принять участие в учениях, в ходе которых им предстояло уничтожить группу бандитов.

Учения стали первыми в своем роде, они проходили в сотрудничестве с погранвойсками ФСБ и российскими вооруженными силами.

Центральная роль в учениях была отведена спецназу из Чечни, и когда командующий Нацгвардией Виктор Золотов приветствовал спецназовцев, на флагштоке развевался, в том числе, и чеченский флаг, сообщает The Barents Observer.

Учения проходили недалеко от Нагурской, новой российской военной базы на Земле Франца-Иосифа. Эта база представляет собой новый военный комплекс в 14 тысяч квадратных метров, где круглый год могут жить и работать до 150 солдат. Рядом с базой расположен модернизированный военный аэродром, сообщает пресс-служба Нацгвардии.