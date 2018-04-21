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Отряд кораблей Балтфлота пересек Ла‐Манш
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Отряд кораблей Балтфлота пересек Ла‐Манш 

360tv.ru 19 минут назад
Эскадра кораблей Балтийского флота идет через Ла‐Манш к точке проведения учений в Атлантическом океане. Об этом сообщил «Интерфакс».
Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена» проходит пролив Ла-Манш, соединяющий Северное море с Атлантическим океаном в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье.
В водах Атлантики планируется выполнить плановые учебно-боевые задачи.
Корабли отряда проведут совместное маневрирование, учение по связи, отработают схему пополнения пресной воды. Боевые расчеты «Ярослава Мудрого» должны найти надводные и подводные цели и провести электронные пуски морского оружия по имитированным целям.
Военно‐морские силы (ВМС) армиии Украины демонстративно провели учения по обороне морского побережья рядом с границей с Крымом.
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