Отряд кораблей Балтфлота пересек Ла‐Манш 

Эскадра кораблей Балтийского флота идет через Ла‐Манш к точке проведения учений в Атлантическом океане. Об этом сообщил «Интерфакс».
Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена» проходит пролив Ла-Манш, соединяющий Северное море с Атлантическим океаном в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье.
В водах Атлантики планируется выполнить плановые учебно-боевые задачи.
Корабли отряда проведут совместное маневрирование, учение по связи, отработают схему пополнения пресной воды. Боевые расчеты «Ярослава Мудрого» должны найти надводные и подводные цели и провести электронные пуски морского оружия по имитированным целям.