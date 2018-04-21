Отряд кораблей Балтфлота пересек Ла‐Манш

Эскадра кораблей Балтийского флота идет через Ла‐Манш к точке проведения учений в Атлантическом океане. Об этом сообщил «Интерфакс».

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена» проходит пролив Ла-Манш, соединяющий Северное море с Атлантическим океаном в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье.

В водах Атлантики планируется выполнить плановые учебно-боевые задачи.

Корабли отряда проведут совместное маневрирование, учение по связи, отработают схему пополнения пресной воды. Боевые расчеты « Ярослава Мудрого » должны найти надводные и подводные цели и провести электронные пуски морского оружия по имитированным целям.