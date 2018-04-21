В Астрахани стартовал всеармейский этап конкурса среди боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба-2018»

В ходе соревнований участникам предстоит отработать нормативы заряжания пусковых установок, совершить марш, вести противовоздушный бой, выполнить практические пуски по мишеням, имитирующим полет воздушных целей.

Астраханской области стартовал Всеармейский конкурс профессионального мастерства боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба-2018».

В соревнованиях принимают участие команды Воздушно-космических сил (ВКС), Военно-Морского Флота, объединений ВВС и ПВО военных округов, а также высших учебных заведений ВКС.

В мероприятии задействованы зенитные ракетные системы С-400, С-300ПС, С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

В ходе соревнований участникам предстоит отработать нормативы заряжания пусковых установок, совершить марш, вести противовоздушный бой, выполнить практические пуски по мишеням, имитирующим полет воздушных целей.

«Впервые к участию привлечены боевые расчёты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны и Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова ( Тверь ). Основу этих расчётов составляют военнослужащие из числа профессорско-преподавательского состава. Они также полны решимости показать своё мастерство», —отметил главный судья соревнований начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Сергей Бабаков

В мероприятии также приняли участие представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которые после церемонии открытия соревнований сдали нормативы по физической подготовке.

Всеармейский этап конкурса «Ключи от неба-2018» продлится до конца месяца.