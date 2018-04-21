В Астрахани стартовал всеармейский этап конкурса среди боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба-2018» 

В ходе соревнований участникам предстоит отработать нормативы заряжания пусковых установок, совершить марш, вести противовоздушный бой, выполнить практические пуски по мишеням, имитирующим полет воздушных целей.
В Астраханской области стартовал Всеармейский конкурс профессионального мастерства боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба-2018».
В соревнованиях принимают участие команды Воздушно-космических сил (ВКС), Военно-Морского Флота, объединений ВВС и ПВО военных округов, а также высших учебных заведений ВКС.
В мероприятии задействованы зенитные ракетные системы С-400, С-300ПС, С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
В ходе соревнований участникам предстоит отработать нормативы заряжания пусковых установок, совершить марш, вести противовоздушный бой, выполнить практические пуски по мишеням, имитирующим полет воздушных целей.
«Впервые к участию привлечены боевые расчёты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны и Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова (Тверь). Основу этих расчётов составляют военнослужащие из числа профессорско-преподавательского состава. Они также полны решимости показать своё мастерство», —отметил главный судья соревнований начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Сергей Бабаков.
В мероприятии также приняли участие представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которые после церемонии открытия соревнований сдали нормативы по физической подготовке.
Всеармейский этап конкурса «Ключи от неба-2018» продлится до конца месяца.