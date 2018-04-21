«Пытливый» и «Сметливый» вошли в акваторию Средиземного моря

Об этом сообщили стамбульские информационные порталы, опубликовавшие фотографии их прохождения через пролив Босфор и Мраморное море.

Ранее, 20 апреля, в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что судна выполнили учебные стрельбы в Черном море.

Тем временем, сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» Балтийского флота, также направляющиеся в Атлантику, а затем в Средиземное море, проходят через Ла-Манш, сообщил представитель Балтфлота Роман Мартов