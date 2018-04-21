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«Пытливый» и «Сметливый» вошли в акваторию Средиземного моря
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«Пытливый» и «Сметливый» вошли в акваторию Средиземного моря 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Об этом сообщили стамбульские информационные порталы, опубликовавшие фотографии их прохождения через пролив Босфор и Мраморное море.
Ранее, 20 апреля, в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что судна выполнили учебные стрельбы в Черном море.
Тем временем, сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» Балтийского флота, также направляющиеся в Атлантику, а затем в Средиземное море, проходят через Ла-Манш, сообщил представитель Балтфлота Роман Мартов.
Как отмечают в британских СМИ, за их передвижением наблюдает фрегат Королевского ВМФ «Сент-Олбанс», передает "Интерфакс".
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