В состав парадной механизированной колонны в Воронеже включено свыше 30 единиц вооружения и военной техники ЗВО

Для подготовки военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, привлечены около 100 военнослужащих материально-технического обеспечения объединения, а также более 50 механиков-водителей.

На аэродроме Балтимор в Воронеже прошла первая тренировка механизированной колонны парадных расчетов вооружения и военной техники общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Для подготовки военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, привлечены около 100 военнослужащих материально-технического обеспечения объединения, а также более 50 механиков-водителей.

Всего в военном параде 9 мая на площади Ленина в Воронеже будет задействовано свыше 30 единиц военной и специальной техники различных видов и родов войск общевойсковой армии ЗВО. Общая протяжённость механизированной колонны составит около 500 метров. Откроют прохождение специальные машины разведки «Тигр», а замкнет — пусковые установки оперативного тактического ракетного комплекса «Точка-У».

К моменту окончания подготовки к военному параду каждый из механиков-водителей должен проехать около 500 км.