Отряд кораблей Балтийского флота, находящийся в дальнем походе, проходит пролив Ла-Манш

В Атлантике сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» проведут совместное маневрирование и учение по связи. Боевые расчеты « Ярослава Мудрого » выполнят поиск условных надводных и подводных целей.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля ( СКР ) «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена», находящийся в дальнем походе, проходит пролив Ла-Манш, соединяющий Северное море с Атлантическим океаном.

В ходе выполнения плановых учебно-боевых задач экипаж СКР отработает пополнение запасов воды и топлива от морского танкера «Лена» по маршруту перехода.

В Атлантике корабли отряда проведут совместное маневрирование и учение по связи. Боевые расчеты «Ярослава Мудрого» выполнят поиск условных надводных и подводных целей, проведут электронные пуски морского оружия.

Экипажи корабельного вертолета Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота, находящийся на СКР, проведет плановые полеты по маршруту движения отряда.