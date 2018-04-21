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Отряд кораблей Балтийского флота, находящийся в дальнем походе, проходит пролив Ла-Манш
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Отряд кораблей Балтийского флота, находящийся в дальнем походе, проходит пролив Ла-Манш 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Атлантике сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» проведут совместное маневрирование и учение по связи. Боевые расчеты «Ярослава Мудрого» выполнят поиск условных надводных и подводных целей.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля (СКР) «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена», находящийся в дальнем походе, проходит пролив Ла-Манш, соединяющий Северное море с Атлантическим океаном.
В ходе выполнения плановых учебно-боевых задач экипаж СКР отработает пополнение запасов воды и топлива от морского танкера «Лена» по маршруту перехода.
В Атлантике корабли отряда проведут совместное маневрирование и учение по связи. Боевые расчеты «Ярослава Мудрого» выполнят поиск условных надводных и подводных целей, проведут электронные пуски морского оружия.
Экипажи корабельного вертолета Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота, находящийся на СКР, проведет плановые полеты по маршруту движения отряда.
Отряд кораблей покинул Балтийск 15 апреля и взял курс в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей Военно-Морского Флота России в Средиземноморье.
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