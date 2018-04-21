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«Грады», комплексы ПВО и новые БТРы: первая репетиция парада победы во Владивостоке
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«Грады», комплексы ПВО и новые БТРы: первая репетиция парада победы во Владивостоке 

Свободная пресса 42 минуты назад
Фото: Свободная пресса
Во Владивостоке прошла первая репетиция, в рамках которой по улицам проехала военная техника. Из-за этого было временно ограничено движение транспорта в центре города.
В репетиции участвовали зенитно-ракетные комплексы С-400 и современные бронетранспортёры БТР-82А, которые в 2018 году впервые будут представлены на параде во Владивостоке.
По данным пресс-службы ТОФ, в параде 9 мая примут участие около 1500 человек, включая батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск. По центру города в День Победы торжественно пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.
По центру города проедут комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные установки «Бастион», зенитно ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», различные буксируемые гаубицы и специальные автомашины. Всего — более 50 единиц.
В ходе авиационной составляющей парада зрители будут наблюдать пролёт около 20 летательных аппаратов различных классов. Впервые в показе авиационной техники совместно с морской авиацией Тихоокеанского флота примут участие новейшие истребители Су-35 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31.
9 мая в 22 часа по местному времени силами Тихоокеанского флота будет дан праздничный салют. С территории Владивостокской крепости залпы фейерверка будут производиться расчётами двух салютных установок 2А-85, а для звукового сопровождения используют 2 гаубицы Д-30.
До этого времени горожан ждет еще несколько ночных репетиций парада. Первая совместная тренировка парадных расчетов Владивостокского гарнизона и военной техники по улице Светланской пройдет 25 апреля с 22 часов, а генеральная репетиция состоится 7 мая. Также на процесс подготовки к параду можно будет посмотреть 27 и 30 апреля, 2 и 4 мая с 21:00 до 00:00.
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