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Около 1000 единиц техники подготовят к летнему режиму эксплуатации в соединение ЮВО под Волгоградом
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Около 1000 единиц техники подготовят к летнему режиму эксплуатации в соединение ЮВО под Волгоградом 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В процессе регламентных работ будут задействованы пункты технического осмотра и ремонта, а также мобильные мастерские технического обслуживания автомобильной и бронированной техники.
В соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, начался перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации.
В процессе регламентных работ будут задействованы пункты технического осмотра и ремонта (ПТОР), а также мобильные мастерские технического обслуживания автомобильной и бронированной техники (МТО-АТ и МТО-БТ).
Возможности современных мобильных мастерских позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту военной техники различного назначения как в оборудованных боксах, так и в полевых условиях.
С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур, в том числе в условиях высокогорья.
К новому учебному периоду в соединении планируется подготовить около 1000 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные установки и другую военную технику.
Для проведения регламентных работ будет использовано около 10 тонн различных видов горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей.
Всего к мероприятиям привлекается более 1,5 тыс. военных специалистов, имеющих специальную техническую подготовку.
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