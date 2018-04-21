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Мотострелки ЮВО в Дагестане приступили к переводу техники на летний режим эксплуатации
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Мотострелки ЮВО в Дагестане приступили к переводу техники на летний режим эксплуатации 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
К новому учебному периоду будет подготовлено около 900 единиц ВВСТ, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град-М».
В мотострелковом соединении 58-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Дагестане, начались плановые работы по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации.
К новому учебному периоду будет подготовлено около 900 единиц техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град-М».
В ходе работ будет использовано более семи тонн моторных и трансмиссионных масел и около 1,5 тонн пластичных смазок. На каждой единице ВВСТ выполнят до 50 технических операций.
По результатам тщательной проверки, которую проведет специально созданная комиссия из числа командного состава бригады, обслуженная техника получит допуск к эксплуатации в новом учебном периоде.
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