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В Ленинградской области пройдет окружной этап конкурса по полевой выучке «Мастера артиллерийского огня»
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В Ленинградской области пройдет окружной этап конкурса по полевой выучке «Мастера артиллерийского огня» 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В данном этапе учавствуют 5 команд общей численностью 80 человек. Он заключается в состязании артиллерийских батарей на точность выполнения огневых задач.
В Ленинградской области на полигоне «Лужский» пройдет окружной этап соревнований артиллерийских расчетов Западного военного округа «Мастера артиллерийского огня». Этот конкурс является отборочным туром на всероссийские соревнования.
В данном этапе учавствуют 5 команд общей численностью 80 человек. Он заключается в состязании артиллерийских батарей на точность выполнения огневых задач. Участники в дневное и ночное время суток продемонстрируют вождение машин УРАЛ-43206 с преодолением препятствий, стрельбу из специально подготовленного окопа по целям из миномета 2С12А на расстоянии 1500—2000 метров, из ПКТ на расстояниях до 400 метров, из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74 на дальности 250—300 метров. Для поражения цели каждой команде выделяется три мины.
Победители окружного этапа, лучшие миномётные расчёты, примут участие во всероссийских соревнованиях артиллеристов, которые пройдут в городе Саратов на базе учебного центра боевой подготовки ракетных войск и артиллерии в июне 2018 года.
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