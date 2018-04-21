В Ленинградской области пройдет окружной этап конкурса по полевой выучке «Мастера артиллерийского огня»

В данном этапе учавствуют 5 команд общей численностью 80 человек. Он заключается в состязании артиллерийских батарей на точность выполнения огневых задач.

Ленинградской области на полигоне «Лужский» пройдет окружной этап соревнований артиллерийских расчетов Западного военного округа «Мастера артиллерийского огня». Этот конкурс является отборочным туром на всероссийские соревнования.

В данном этапе учавствуют 5 команд общей численностью 80 человек. Он заключается в состязании артиллерийских батарей на точность выполнения огневых задач. Участники в дневное и ночное время суток продемонстрируют вождение машин УРАЛ-43206 с преодолением препятствий, стрельбу из специально подготовленного окопа по целям из миномета 2С12А на расстоянии 1500—2000 метров, из ПКТ на расстояниях до 400 метров, из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74 на дальности 250—300 метров. Для поражения цели каждой команде выделяется три мины.