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Военные химики из Курска сразятся за первое место в окружном конкурсе «Безопасная среда-2018»
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Военные химики из Курска сразятся за первое место в окружном конкурсе «Безопасная среда-2018» 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение 5 дней экипажи и боевые расчеты будут соревноваться на машинах химической разведки РХМ-4 и РХМ-2.
Конкурс профессионального мастерства среди подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа (ЗВО) «Безопасная среда-2018» стартовал сегодня на полигоне «Постоялые дворы» (Курская область).
Команды-участницы соревнований прибыли из Калининградской, Ленинградской, Московской, Воронежской, Курской, Белгородской областей. В течение 5 дней экипажи и боевые расчеты будут соревноваться на машинах химической разведки РХМ-4 и РХМ-2.
Соревнования предусматривают выполнение 24 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Каждому экипажу на состязаниях предстоит преодолеть маршрут, оборудованный рвами, эскарпами, траншеями, габаритными тоннелями, холмами, косогорами, извилистыми проездами и огненно-штурмовой полосой.
Конкурс профессионального мастерства военных химиков позволит в условиях, максимально приближенных к боевым, продемонстрировать умение управлять боевой техникой в нестандартных условиях.
В этом году команды-участницы представлены четырьмя экипажами (три основных и один запасной). В каждом экипаже — три человека (в их составе допускается один офицер). Конкурс проходит в три этапа: первый этап — «Индивидуальная гонка», второй — «Эстафета», третий — «Огневая подготовка».
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