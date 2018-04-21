Военные химики из Курска сразятся за первое место в окружном конкурсе «Безопасная среда-2018»

В течение 5 дней экипажи и боевые расчеты будут соревноваться на машинах химической разведки РХМ-4 и РХМ-2.

Конкурс профессионального мастерства среди подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа (ЗВО) «Безопасная среда-2018» стартовал сегодня на полигоне «Постоялые дворы» ( Курская область ).

Команды-участницы соревнований прибыли из Калининградской, Ленинградской, Московской, Воронежской, Курской, Белгородской областей. В течение 5 дней экипажи и боевые расчеты будут соревноваться на машинах химической разведки РХМ-4 и РХМ-2.

Соревнования предусматривают выполнение 24 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Каждому экипажу на состязаниях предстоит преодолеть маршрут, оборудованный рвами, эскарпами, траншеями, габаритными тоннелями, холмами, косогорами, извилистыми проездами и огненно-штурмовой полосой.

Конкурс профессионального мастерства военных химиков позволит в условиях, максимально приближенных к боевым, продемонстрировать умение управлять боевой техникой в нестандартных условиях.

В этом году команды-участницы представлены четырьмя экипажами (три основных и один запасной). В каждом экипаже — три человека (в их составе допускается один офицер). Конкурс проходит в три этапа: первый этап — «Индивидуальная гонка», второй — «Эстафета», третий — «Огневая подготовка».