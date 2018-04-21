Первый набор сирийских детей в военные вузы РФ состоится в этом году 

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Первый набор сирийских детей в вузы Минобороны РФ состоится с 1 сентября этого года. Об этом в субботу в ходе конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума сообщила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.
"Будущий кадровый потенциал Сирийской Арабской Республики должен формироваться не в Соединенных Штатах, не в Великобритании, а в России. Именно поэтому комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности совместно с Минобороны РФ ведется работа по организации обучения детей погибших сирийских солдат в федеральных государственных общеобразовательных организациях, которые находятся в ведении Минобороны РФ. Первый набор сирийских детей героев планируется осуществить уже с 1 сентября текущего года", — сказала Ковитиди.
Она отметила, что уже несколько военных вузов России готовы принять детей из Сирии — это вузы Санкт-Петербурга, а также Пермский кадетский корпус. «Считаю необходимым организовать обучение выпускников сирийских школ в высших учебных заведениях Российской Федерации не только Минобороны, но по всем направлениям», — добавила она.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.