Участвующие в параде Победы истребители Су‐57 назвали «смертельно опасными»

Перспективные многофункциональные истребители Су‐57, которые в 2018 году впервые пролетят над Красной площадью во время парада Победы, признали «смертельно опасными врагами». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Объясняя свою позицию, эксперты отмечают, что Су-57 умеет быстро обнаруживать самолеты-невидимки, молниеносно реагировать на опасность и стремительно выходить из боя, в случае если в нем невозможно одержать победу.

Кроме того, истребитель способен развивать скорость до 2,6 тысяч километров в час, что на 200 километров в час быстрее, чем это делают американские самолеты подобного типа. При этом вес Су-57 составляет 18,5 тысячи килограммов.

Всего в военном параде 9 мая примут участие более 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов​​​. Минувшей ночью специалисты начали готовить улицы к приезду боевых машин.