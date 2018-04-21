Украина провела «оборонные» учения на границе с Крымом

Согласно легенде учений, украинские морпехи обороняли побережье рядом с Крымом от вторжения морского десанта условного противника.

Военно-морские силы Украины провели учения, направленные на «оборону морского побережья» неподалеку от крымского побережья. Об этом сообщила пресс-центр ВМСУ в социальной сети Facebook.

Согласно легенде учений, украинские морпехи обороняли побережье от вторжения морского десанта условного противника. Артиллерийские подразделения решали задачу по уничтожению десантных кораблей. Учения заняли несколько дней.

В пресс-центре ВМСУ заявили, что морпехи справились в отражении атаки несуществующего десанта противника, а артиллерийские подразделения сумели поразить его десантный транспорт. После уничтожения «противника» украинские морпехи совершили маневр на угрожаемых направлениях.