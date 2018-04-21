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Украина провела «оборонные» учения на границе с Крымом
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Украина провела «оборонные» учения на границе с Крымом 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Согласно легенде учений, украинские морпехи обороняли побережье рядом с Крымом от вторжения морского десанта условного противника.
Военно-морские силы Украины провели учения, направленные на «оборону морского побережья» неподалеку от крымского побережья. Об этом сообщила пресс-центр ВМСУ в социальной сети Facebook.
Согласно легенде учений, украинские морпехи обороняли побережье от вторжения морского десанта условного противника. Артиллерийские подразделения решали задачу по уничтожению десантных кораблей. Учения заняли несколько дней.
В пресс-центре ВМСУ заявили, что морпехи справились в отражении атаки несуществующего десанта противника, а артиллерийские подразделения сумели поразить его десантный транспорт. После уничтожения «противника» украинские морпехи совершили маневр на угрожаемых направлениях.
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