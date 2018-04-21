Минобороны Армении предупредило оппозицию о недопустимости блокирования здания ведомства

ЕРЕВАН , 21 апреля. / ТАСС /. Любая попытка помешать работе министерства обороны Армении будет строжайшим образом пресечена. Об этом говорится в заявлении, с которым выступило в субботу военное ведомство . Документ связан с тем, что руководители протестных акций в Ереване заявили о намерении устроить шествие к административному комплексу минобороны в административном районе Аван Еревана.

"Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Армении в субботу и в любое время суток проводит постоянные меры по осуществлению боевого дежурства и обеспечению нормальной деятельности войск". «Эта работа должна быть полноценной и ничто не может нарушить ее осуществление», — подчеркнуло ведомство.

Минобороны призвало организаторов массовых акций воздерживаться от блокирования улиц, близлежащих к административному комплексу министерства, а также от препятствования передвижению автомобилей с госномерными знаками минобороны. «Любая подобная попытка будет строжайшим образом пресечена», — предупредило ведомство.