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Минобороны Армении предупредило оппозицию о недопустимости блокирования здания ведомства
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Минобороны Армении предупредило оппозицию о недопустимости блокирования здания ведомства 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 21 апреля. /ТАСС/. Любая попытка помешать работе министерства обороны Армении будет строжайшим образом пресечена. Об этом говорится в заявлении, с которым выступило в субботу военное ведомство. Документ связан с тем, что руководители протестных акций в Ереване заявили о намерении устроить шествие к административному комплексу минобороны в административном районе Аван Еревана.
"Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Армении в субботу и в любое время суток проводит постоянные меры по осуществлению боевого дежурства и обеспечению нормальной деятельности войск". «Эта работа должна быть полноценной и ничто не может нарушить ее осуществление», — подчеркнуло ведомство.
Минобороны призвало организаторов массовых акций воздерживаться от блокирования улиц, близлежащих к административному комплексу министерства, а также от препятствования передвижению автомобилей с госномерными знаками минобороны. «Любая подобная попытка будет строжайшим образом пресечена», — предупредило ведомство.
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