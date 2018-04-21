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Евросоюз приветствовал решение КНДР по отказу от ядерных испытаний
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Евросоюз приветствовал решение КНДР по отказу от ядерных испытаний
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
ЕС
ПРИВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ
КНДР
О ПРИОСТАНОВКЕ ЯДЕРНЫХ И РАКЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ГОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС — МОГЕРИНИ
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