Российская бронетехника получит интеллектуальные боеприпасы

В октябре 2016 года сообщалось о начале испытаний новых боеприпасов.

Владимир Лепин. Концерн «Техмаш» до 2020 года планирует завершить испытания интеллектуальных дистанционно подрываемых боеприпасов для бронетехники на платформах «Армата», «Бумеранг» и «Курганец-25», об этом заявил «Интерфаксу-АВН» генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех»

«Будем стараться», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

По словам Лепина, боеприпасы проходят «достаточно большой объем испытаний».

В октябре 2016 года сообщалось о начале испытаний новых боеприпасов. По словам возглавлявшего в то время концерн Сергея Русакова, снаряды получат миниатюрный взрыватель с искусственным интеллектом, который позволит запрограммировать снаряд на подрыв в определенное время. Он отметил, что это время рассчитывается компьютером автоматически в зависимости от расстояния до цели. Подлетев к цели, боеприпас взрывается и создает облако из тысячи шрапнельных шариков, которое может из строя вывести, например, разведывательный квадрокоптер.

Генеральный директор НПО «Прибор» Юрий Набоков сообщил, что боеприпасы на первом этапе получат 57-мм боевые модули АУ-220М «Байкал», которые вошли в состав вооружения бронетранспортеров «Бумеранг», боевых машин пехоты на базе платформы «Армата» и БМП «Курганец-25».

Набоков отметил, что в дальнейшем планируется разработать боеприпасы калибром 30 мм для более старых БТР-82, БМП-2 и БМП-3.

В марте 2018 года заместитель гендиректора «Техмаша» Александр Кочкин сообщил, что холдинг также разрабатывает 57-мм боеприпасы для БМП на платформе «Армата». Он отметил, что Министерство обороны России выбирает калибр 57 мм под установку на тяжелые боевые машины на платформе «Армата».

«Работы пока в стадии опытно-конструкторских разработок. Есть два альтернативных проекта, которые идут по конкурсной основе. Какой будет выбран, покажет время», — сказал Кочкин.

Он также отметил, что сейчас ведутся дополнительные работы по новому вооружению техники на перспективной платформе «Армата».