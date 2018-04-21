Ещё
Салютные дивизионы ВВО начали подготовку к праздничному салюту 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Салютные дивизионы ВВО начали подготовку к праздничному салюту 9 мая 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков будут задействованы в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая.
Салютные дивизионы Восточного военного округа начали подготовку к проведению праздничных салютов 9 мая.
В настоящее время личный состав нештатных салютных дивизионов проводит тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона. В ходе данных мероприятий производится по три залпа холостым боеприпасом для отработки синхронности действий.
44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков будут задействованы в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая. В 22.00 часа по местному времени в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ прогремят по 30 залпов в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Всего при подготовке праздничных салютов в Восточном военном округе будет задействовано около 100 единиц автомобильной и специальной техники, более 300 военнослужащих, будет израсходовано более 2,1 тысяч холостых боеприпасов.
ТК «Звезда»: последние новости
Всевидящее око армии: БПЛА «Форпост» заступил на дежурство в небе над Калининградом Курсанты Военной академии МТО им. генерала армии Хрулева стали победителями Кубка Министра обороны РФ в Международной олимпиаде курсантов по информатике Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил подготовку к военному параду на Красной площади
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нина Дорошина73
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство25
В Сети всплыли эротические фото Собчак146
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей403
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни33
Видео
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение