Салютные дивизионы ВВО начали подготовку к праздничному салюту 9 мая

44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков будут задействованы в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая.

Салютные дивизионы Восточного военного округа начали подготовку к проведению праздничных салютов 9 мая.

В настоящее время личный состав нештатных салютных дивизионов проводит тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона. В ходе данных мероприятий производится по три залпа холостым боеприпасом для отработки синхронности действий.

Южно-Сахалинске, Владивостоке, 44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков будут задействованы в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая. В 22.00 часа по местному времени в Хабаровске Уссурийске , Белогорске, Чите Улан-Удэ прогремят по 30 залпов в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего при подготовке праздничных салютов в Восточном военном округе будет задействовано около 100 единиц автомобильной и специальной техники, более 300 военнослужащих, будет израсходовано более 2,1 тысяч холостых боеприпасов.