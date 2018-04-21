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Соединения и части Приамурского объединения Восточного военного округа готовятся к приему молодого пополнения
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Соединения и части Приамурского объединения Восточного военного округа готовятся к приему молодого пополнения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На занятиях младшие командиры изучают особенности работы с молодым пополнением, получают рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры.
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, проводится подготовка к приему молодого пополнения. Приводится в должный вид жилые помещения казарм, где разместятся новобранцы, подготовлена необходимая документация.
Проводятся специальные сборы с сержантским составом. На занятиях младшие командиры изучают особенности работы с молодым пополнением, получают рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры.
По прибытии в воинскую часть все призывники пройдут углубленное медицинское осмотр и ознакомительную беседу с психологом. Основное внимание при работе с молодым пополнением будет уделено его социальной адаптации в новых условиях. Необходимую помощь новобранцам будут оказывать армейские психологи, особенно в период становления в воинских коллективах.
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