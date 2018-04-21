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Летающие «Терминаторы» смогут уклоняться от ракет противника
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Летающие «Терминаторы» смогут уклоняться от ракет противника 

Lenta.ru 43 минуты назад
Все транспортные вертолеты Ми-8АМТШ-В «Терминатор» оснастят системой защиты от поражения ракетными комплексами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
«Осенью 2018 года планируется завершить работы по оборудованию всего вертолетного парка Ми-8АМТШ-В бортовыми комплексами обороны (БКО) «Витебск»», — сказал он.
«Витебск» в конфигурации для вертолетов наиболее эффективен против ракетных комплексов противника с инфракрасными системами наведения. БКО способен отследить пуск ракеты в радиусе нескольких сотен километров и увести снаряд от цели.
Защитные комплексы разрабатывались концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и были переданы в распоряжение Минобороны еще в августе 2017 года на форуме «Армия». Там же впервые представили новейшую модификацию вертолета Ми-8.
Вертолеты Ми-8АМТШ-В «Терминатор» разрабатывались на основе многоцелевого Ми-8АМТ с учетом боевого опыта эксплуатации в Сирии и могут выполнять различные задачи, от транспортно-десантного до огневого обеспечения действий сил специального назначения. Новая модель отличается усиленной броней и новым комплексом авионики, состоящим из метеорадара, системы спутниковой навигации и инфракрасной аппаратурой.
Машина может быть оборудована различными типами вооружения, в том числе ракетными комплексами с управляемыми снарядами.
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