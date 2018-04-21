Охота на «Вирджинию»: «Футляр» отгонит субмарины от наших берегов

«Известия» опубликовали статью, в которой рассказывалось о новой гидроакустической станции (ГАС) контейнерного типа «Минотавр-ИСПН-М.2», предназначенной для поиска иностранных субмарин в прибрежных водах. На эту новость довольно радостно откликнулся журнал The National Interest . Суть американского оптимизма состоит в том, что русские сосредотачиваются на противолодочной борьбе непосредственно у своих берегов. Следовательно, американский подводный флот может чувствовать себя спокойно на бескрайних океанских просторах.

Собственно, для того, чтобы прийти к такому выводу достаточно было бы, не вдаваясь в технические подробности гидролокации, проанализировать очень короткий список российских боевых кораблей не только океанской, но и дальней морской зоны. Поскольку ГАС самостоятельно, вне корабля, выходить в плавание не может.

Известно, что новым «Минотавром» оснащаются патрульные корабли проекта 22160. Он является модификацией ГАС «Минотавр-ИСПН-М», используемой на корветах проекта 20380.

В новой модификации конструкторам удалось снизить габариты станции, благодаря чему она размещена в стандартном морском грузовом контейнере. «Минотавр-ИСПН-М.2» универсален, предполагается размещать его не только на боевых кораблях, но и на вспомогательных судах ВМФ и даже на гражданских грузовых судах. Это полезно, например, для совмещения на контейнеровозах, осуществляющих межконтинентальные перевозки, транспортной функции с разведывательной. «Слушать» море будет один из контейнеров, внешне не отличающийся от множества других.

Разумеется, контейнер вмещает в себя являющуюся мозгом ГАС электронику. А органы чувств — гидрофоны — опускаются в воду на трале. Информация от гидрофонов поступает в контейнер, где происходит ее компьютерная обработка с целью определения направления обнаруженных подводных шумов, их удаленность от корабля. По частотным характеристикам шумов идентифицируется тип подводной лодки.

Но, разумеется, в основном «Минотавр-ИСПН-М.2» будет эксплуатироваться в прибрежной зоне. Реже — в ближней морской зоне. Появление у России большого количества надводных кораблей и судов, оснащенных ГАС, как пишет The National Interest, будет отпугивать нацелившиеся на атаку подводные лодки, как нетрудно догадаться, ВМС США . Разумеется, это не стратегические подводные ракетоносцы с ядерным оружием, их рабочая зона — океан. Речь идет об ударных атомных подводных лодках типа «Лос-Анджелес», «Вирджиния» и «Сивулф», вооруженных крылатыми ракетами и торпедами.

Отпугнуть подводную лодку можно лишь в том случае, если она попала в прицел торпедного аппарата. То есть когда у капитана есть полная уверенность, что лодка обнаружена. И следует ожидать, что на нее будет произведена атака.

Но при этом и средства атаки также должны быть достаточно эффективными. В статье The National Interest о них ничего не говорится. Однако этот вопрос заслуживает внимания.

Подводную лодку можно поразить торпедой, ракетой или сравнительно недавно появившейся противолодочной бомбой принципиально нового типа.

К самым современным торпедам, которыми вооружают в первую очередь атомные многоцелевые подводные лодки «Ясень», относится «Футляр». Это тепловая торпеда, два года назад вышедшая в мировые лидеры по скорости (65 узлов) и по дальности (60 км). Торпеда может наводиться на цель как по кабелю, длина которого достигает 25 км, так и головкой самонаведения. ГСН имеет два канала наведения — по акустическим шумам и по кильватерному следу. В качестве движителя в «Футляре» используется водомет, а не винты, которые традиционны для данного вида оружия. Рабочая глубина перекрывает глубинный диапазон всех подводных лодок НАТО

Среди семейства ракет «Калибр» есть противолодочная 91Р1, которую можно запускать как из торпедных аппаратов калибра 533 мм подводных лодок, так и с палубы надводных кораблей. Ракета ориентируется на цель при помощи инерциальной системы наведения. В качестве боевой части ракеты используется мини-торпеда. При достижении ракетой заданной в полетной программе точки торпеда отсоединяется и приводняется на парашюте. После чего торпеда включает маршевый двигатель и начинает поиск цели при помощи гидролокатора.

Характеристики стоящей на вооружении ВМФ РФ ракеты 91Р1 засекречены. Для экспортного варианта дальность равна 50 км, скорость — 700 м/с Время предстартовой подготовки — 10 секунд. Одним залпом запускаются 4 ракеты. Сонар ГСН торпеды способен обнаруживать цель на дистанции в 2 км.

Участвует в уничтожении подводных лодок и морская авиация — противолодочные самолеты и вертолеты, также оснащенные комплексами их обнаружения. В качестве ударного вооружения они используют и торпеды, и ракеты авиационного базирования. Сравнительно недавно, в середине 90-х, к ним добавились так называемые «гравитационные бомбы». Последняя их модификация — «Загон-2».

К достоинству этого оружия относится скрытность. Если торпеда приближается к атакуемой подводной лодке с работающим двигателем, то «Загон» — бесшумно, под воздействием гравитационных сил.

Бомба спускается к цели на парашюте, в это время встречным потоком воздуха надувается поплавок. На нем бомба некоторое время, до 4 минут, держится на поверхности моря после приводнения. При этом включается режим поиска акустической ГСН цели. Обнаружив цель, бомба устремляется к ней, для чего направление погружения выдерживается при помощи рулей.

Максимальная глубина погружения «Загона-2» — 600 м, скорость погружения — 18 м/с. ГСН обнаруживает цель в радиусе 450 м. Заряд — кумулятивный, взрыватель — электромеханический.

Масса «Загона-2» — 120 кг, в связи с чем противолодочный самолет, имея большой запас гравитационных бомб, может осуществлять массированную атаку. Серия из 6-8 бомб поражает подводную лодку с вероятностью до 90-95%.

Есть и еще одно противолодочное оружие, которое сочетает в себе достоинство ракет и гравитационных бомб. Созданный в советский период реактивный бомбомет РБУ-6000, палубный, выстреливал при помощи реактивных ускорителей залпом 12 глубинных бомб. Эта установка использовалась для борьбы как с подводными лодками, так и с торпедами. Стрельба, как и в случае сухопутных систем залпового огня, велась не по целям, а по площадям.

В начале 90-х годов установку глубоко модернизировали, новое оружие получило название РПК-8 «Запад». Комплекс вооружен реактивными снарядами того же калибра, что и глубинные бомбы, — 212 мм. Эффективность у «Запада» получилась в 8-10 раз выше, чем у бомбомета.

Сейчас «Запад» оснащен ракетами 90Р1, имеющими дальность 4300 метров. Ракета наводится на цель при помощи информации о местоположении подводного объекта (лодки или торпеды), получаемой от гидроакустической станции корабля, пеленгующей цель. После приводнения ракеты гравитационный снаряд отделяется и при помощи акустической головки самонаведения находит цель и направляется к ней, как это делает и бомба «Загон».

Глубина действия гравитационного снаряда — 1000 метров. Он оснащен индукционным взрывателем, не требующим физического контакта с целью. Длина ракеты 183 см, вес — 112 кг. Вес гравитационного снаряда — 67 кг, взрывчатого вещества — 20 кг.

Залп «Запада» двенадцатью ракетами уничтожает подводную лодку с вероятностью до 80%.

Комплекс «Запад» вооружен еще одной ракетой, которая оснащена снарядом «Магнезит-МН». Она имеет исключительно оборонительное значение. После приводнения «Магнезит» опускается на глубину в 25 метров и в течение 8 минут выдает помехи, что вполне достаточно по времени для противодействия торпедной атаке. Может работать в двух режимах — как генератор помех для ГСН торпеды и как имитатор акустических сигналов, которые характерны для надводного корабля. В первом случае торпеда теряет ориентацию, во втором — устремляется на ложную цель, то есть на снаряд «Магнезит».