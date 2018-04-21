Российские десантники с коллегами из Сербии и Белоруссии договорились о реализации задач в ходе предстоящих совместных учений 

Военные эксперты в ходе работы согласовали тематику предстоящих российско-белорусско-сербских учений и обсудили вопросы, касающиеся совместной подготовки воинских подразделений для ведения учебно-боевых действий при выполнении контртеррористических задач в условиях информационного воздействия.
На встрече в Новороссийске представители оборонных ведомств из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Сербия провели первые переговоры о мероприятиях, реализуемых в ходе спланированных в текущем году совместных тактических учениях «Славянское братство — 2018».
Военные эксперты в ходе работы согласовали тематику предстоящих российско-белорусско-сербских учений и обсудили вопросы, касающиеся совместной подготовки воинских подразделений для ведения учебно-боевых действий при выполнении контртеррористических задач в условиях информационного воздействия.
На переговорах, представители военных ведомств трех государств, так же договорились о месте и времени проведения второй планирующей конференции для утверждения замысла и согласования характера действий, привлекаемых на учение подразделений.
Встреча военных делегаций на территории Российской Федерации проходила в соответствии с имеющимися международными договоренностями.