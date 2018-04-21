Репетиция парада: военные Казахстана показали высший пилотаж

Несколько тысяч солдат и офицеров, сотни танков и десятки истребителей. К боевому параду готовятся в Казахстане . Он состоится в День защитника Отечества 7 мая, передает корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.

До главного события две недели. Но кто поедет на боевой парад, специальная комиссия решила намного раньше. Каждый из военнослужащих — лучший в своей части. Репетиция торжественного марша прошла без запинок.

Пока одни чеканят шаг, другие отрабатывают воздушную часть программы. Высший пилотаж продемонстрирует фронтовая, армейская и военно-транспортная авиация. Истребители Су-30, вертолеты МИ-17 и МИ-35. На полигоне оттачивают мастерство мотострелковые, танковые, разведывательные подразделения.

«Мы сначала всех раздельно подготовим, потом когда они будут готовы, мы совместим, и слаженно проведем», — говорит заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан Адылбек Алдабергенов.

Этого парада ждет и солдат-срочник Бердияр Валиев. Парад он видел по телевизору. Теперь лично примет в нем участие. Его гаубица в нужный момент по команде военачальника должна будет поразить мишень. И хотя его роль в этом небольшая, Бердияр знает, военные Казахстана способны отразить нападение любого противника.

«Не каждому дано поучаствовать в таком параде, когда видишь мощь своей страны. Сперва шла моральная, психологическая подготовка, потом уже практическая», — говорит солдат срочной службы Бердияр Валиев.

В этом году в параде примут участие более трех тысяч военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, а также три десятка единиц летательных аппаратов.

Боевой парад в Казахстане пройдет во второй раз. Пять лет назад военные уже продемонстрировали мощь казахстанской армии. На сей раз они обещают, зрелище будет не хуже.

На боевом параде в этом году свои навыки продемонстрируют спецподразделения и разведка. По легенде бойцам предстоит освободить базу от незаконных банд формирований.

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