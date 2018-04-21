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Минобороны КНР прокомментировало сообщения о встрече китайских и австралийских военных кораблей в Южно-Китайском море
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Минобороны КНР прокомментировало сообщения о встрече китайских и австралийских военных кораблей в Южно-Китайском море 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Пекин, 21 апреля /Синьхуа/ — Министерство обороны КНР опровергло сообщения австралийских СМИ о том, что китайские военные корабли «бросили вызов» военным кораблям Австралии в Южно-Китайском море /ЮКМ/ ранее в этом месяце.
В заявлении Минобороны говорится, что эти сообщения австралийских СМИ не совпадают с фактами.
"Военные корабли ВМС КНР встретились с военными кораблями ВМС Австралии в ЮКМ 15 апреля. Экипажи китайских военных кораблей использовали профессиональный язык для общения с австралийской стороной. Действия китайской стороны были выполнены в соответствии с законами и правилами, а также характеризовались профессиональностью и безопасностью", — гласит заявление китайского ведомства. -0-
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