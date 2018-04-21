Ещё
Китайские ВМС проведут учения в Восточно-Китайском море 24-45 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские ВМС проведут учения в Восточно-Китайском море 24-45 апреля 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Китайские военно-морские силы 24-25 апреля проведут учения с боевыми стрельбами в акватории города Чжоушань (близ Шанхая), расположенном на одноименном архипелаге в Восточно-Китайском море, говорится в сообщении управления по безопасности на море КНР.
Учения будут проходить два дня с 5.30 до 18.00 (00.30 — 13.00 мск).
Ведомство опубликовало точные координаты района, в котором будут проходить учения. Судам, не имеющим отношения к маневрам ВМС, запрещается проходить, проводить работы или становиться на якорь в обозначенной акватории.
Это уже третьи учения китайских ВМС в этом месяце, 11-12 апреля прошли военные учения в акватории Южно-Китайского моря, которые завершились крупнейшим морским парадом Народно-освободительной армии с 1949 года, в нем приняли участие 48 военных кораблей, 76 воздушных судов и более 10 тысяч военнослужащих, принимал парад председатель КНР и глава Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин. 18 апреля учения прошли в Тайваньском проливе.
РИА Новости: последние новости
В парадах Победы примут участие более 55 тысяч человек, рассказал Шойгу Жители Клайпеды возмутились военными учениями в городе Разведчики ЦВО ликвидировали "противника" в горах Красноярского края
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украину оставят без помощи124
Трамп рассердился из-за звонка Путина249
Британия нашла главных подозреваемых в деле Скрипалей117
Монголия обратилась к России за помощью143
США уничтожили суперброневики наемников из РФ320
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение