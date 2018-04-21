Китайские ВМС проведут учения в Восточно-Китайском море 24-45 апреля

ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости . Китайские военно-морские силы 24-25 апреля проведут учения с боевыми стрельбами в акватории города Чжоушань (близ Шанхая ), расположенном на одноименном архипелаге в Восточно-Китайском море, говорится в сообщении управления по безопасности на море КНР

Учения будут проходить два дня с 5.30 до 18.00 (00.30 — 13.00 мск).

Ведомство опубликовало точные координаты района, в котором будут проходить учения. Судам, не имеющим отношения к маневрам ВМС, запрещается проходить, проводить работы или становиться на якорь в обозначенной акватории.